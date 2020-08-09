彰化萬人檢測爆潛在社區感染　醫曝「超重要提醒」：確實可能有漏網之魚！

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣衛生局與台大公衛學院攜手合作，6月11日啟動「萬人血清檢測」，已經檢驗近3000人，發現部分受檢者血液抗體呈陽性反應。對此，重症醫師陳志金今天（9日）提出他的「兩種回應」，以及該研究「一個非常重要提醒」。他也強調，這次驗出有陽性抗體的人，因為不具傳染力，所以不會匡列任何接觸者，「對你我的生活一點影響都沒有！」

▲現在搭乘大眾運輸仍得戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

陳志金今在臉書表示，你對媒體報導「彰化萬人血清抗體調查 ，社區確有隱形感染者」感到擔心嗎？他認為，這是一個研究，應該對於費心思去做這樣研究的科學精神給予肯定；但學界也同樣會以「嚴謹」的態度，去看待這個研究的方法設計，包括用幾種方法去確認抗體的存在？如何處理偽陽性的問題？結果如何解讀？

陳志金指出，嚴謹負責任的研究應該是要等「完整」的報告出來以後，再公布讓學者一起討論，最好是有先經過同儕的審查；針對「透露部分資訊」的報導，大部分的專家通常都只能回應「等完整結果公布再來討論」，以免「斷章取義」、「錯誤解讀」。

▼彰化衛生局與台大公衛合作， 6月啟動萬人血清檢測。（圖／資料照）

陳志金說，這份研究一個非常重要的提醒是，「這個研究的結果只能告訴我們，在3月、4月的時候，台灣社區的部分狀況，而不是台灣現在的狀況」；因受試者是在6月抽血檢測抗體，IgG抗體是在感染後大約6周產生，所以一個人的抗體陽性的話，回推就是他在3、4月曾經感染過。

陳志金表示，3月初到4月中正是台灣疫情的高峰，也出現一些感染源不明的個案，所以，現在「回頭看」當時的感染人數，的確是有可能會出現「漏網之魚」的，這是很合理的。

「但是，在全國大家都配合戴口罩、勤洗手、保持社交距離之後，我們也把這波疫情控制下來了！」陳志金認為，這些「漏網之魚」估計數量不會太多，不過，數量太大，專家就會懷疑它的合理性！

陳志金說，他的看法是「數量越大，代表我們的防疫就真的越了不起」，因為國人在之後的防疫政策的配合奏效，把疫情控制下來了，沒有造成大規模的感染。

▼陳秀熙說，目前已經檢驗近3000人，且4族群都有部分陽性結果，顯示可能有潛在感染。（圖／記者洪巧藍攝）

陳志金表示，所以不必等正式報告，他的回應就是這兩者之一，「喔，當時的確有一些漏網之魚啊！不過數量沒有很多，還好我們網子補得快」；或是「嘩！原來當時的漏網之魚還不少啊！我們的防疫真的很了不起，竟然沒有讓疫情擴大！大家值得給自己一個熱烈的掌聲！」

陳志金指出，然後，一定要再加上這句「感謝國人當時的配合，也請不要鬆懈，繼續做好防疫。」他強調，這次驗出有陽性抗體的人，因為不具傳染力，所以不會匡列任何接觸者，「對你我的生活一點影響都沒有！」

台大公衛學院與彰化衛生局合作，6月11日在彰化啟動「萬人新冠病毒血清檢測」，了解各族群、年齡的抗體分布情形及社區感染程度。台大公衛系教授陳秀熙8日受訪時表示，目前針對確診者、接觸者、居家檢疫、居家隔離及健康照護人員等4大族群檢驗近3000人，初步發現部分出現陽性反應，「當地可能有潛在感染」，但實驗室最重要的測試結果還沒出爐，還沒有比例數據。

▼莊人祥表示，還需評估該檢驗的試劑敏感性、特異性，加上疾病盛行率低，存在偽陽性的風險。（圖／記者徐斌慎攝）

陳秀熙說明，這次萬人檢驗結果不只有快篩，還有針對NT抗體等中和抗體做確認，如果驗出中和抗體，意味著免疫細胞受刺激後產生，代表具有免疫力。他並進一步對外強調，血清抗體檢驗是檢驗過去感染狀況，和目前疫情無太大關連。

對此，衛生局長葉彥伯8日則回應，調查預計檢測萬人，目前已完成4000多人，期中報告將在8月25日出爐，公布檢測的4000至5000人的初步結果，「若結果都呈陰性，有需要期中報告嗎？」以這樣的的樣本數就具有代表性了，進一步的完整期末報告估計9月將完成。

葉彥伯說明，因檢驗對象中有確診個案，有產生中和抗體仍是好事，代表有保護效果，也就是將抗體放進病毒可以抑制、甚至消滅病毒，意味著「疫苗會有用」，而不是多少人有抗體。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，還需評估該檢驗的試劑敏感性、特異性，加上疾病盛行率低，存在偽陽性的風險；初步瞭解，檢驗對象都屬於高風險族群，確實可能出現抗體存在，這些陽性者可能真的是個案，因症狀不明顯沒有被偵測出來，等待相關研究結果進一步釐清。他也強調，若有出現陽性個案，經過長久時間已無傳染力，民眾毋須太過恐慌。