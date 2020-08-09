艾薩來訪「台美關係升級？」 陸學者：民進黨是美國馬前卒

▲美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）將代表美國總統川普今（9日）訪台，並且成為1979年台美斷交後，訪台層級最高的美國內閣官員。外媒也把艾薩防疫之旅解讀是台美中係大突破。《ETtoday新聞雲》記者訪問大陸國際和兩岸關係學者包承柯表示，「美國的反華步驟，主要刺激大陸為主，同為一個中國的基礎上認知並沒有改變，反倒是台灣方面變成美國一顆棋子、馬前卒的角色。」

艾薩此行將代表美國總統川普與總統蔡英文會面，拜訪外交部、衛福部，參與防治新冠肺炎的醫護、專家等工作人員會談，以及參訪口罩國家隊，針對抗疫交換意見，深化台美公衛方面合作。儘管，大陸方面提出嚴正抗議，也無法阻止艾薩出訪，不少外媒解讀這是台美關係又更近一步。

▲東華師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

《ETtoday新聞雲》記者訪問的東華師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯表示，表面上看來，「美國在一中政策上，不斷挑釁中國政府的底線，這對於中美關係帶來巨大的破壞，也對區域和平帶來巨大的破壞，甚至是非常錯誤和鋌而走險性的行為。」實際上，美國並沒有真正有意圖要改變一個中國的政策，還是為了川普選情考量。

包承柯指出，「1979年中美建交以後，維持相當長的時間，大家都知道一個中國的政策對中美關係的重要性。」美國看似提升訪台官員的身份，透過反華手段刺激大陸，直到目前，美國一中原則從未改變，反倒是台灣成為美國馬前卒一個角色。

▲廈門大學台研院院長李鵬。（圖／記者任以芳攝）

如今，中美之間「陷入互鬥」難以解套，日前《紐約時報》報導大陸揚言反擊還是避免與美國撕破臉，防止經濟受創、進一步陷入國際孤立，如走鋼索般危險，最重要是，不能落入川普競選連任的陷阱。《ETtoday新聞雲》記者訪問廈大台研院院長李鵬也表示，「面對美國的刺激挑釁，大陸始終守住最後底線，特別是王毅外長近日受訪談話，強調中美之間應該要理性處理問題。」反倒是，美國方面還在繼續不斷加碼，挑起中美關係當中最敏感的台灣問題。

李鵬表示，川普為了選舉已經不擇手段，「民進黨也不是傻瓜，美國這次根本是為了助選，不是真的為了台美關係好，蔡英文選擇全面投靠美國的策略之後，基本上變成美國實實在在的一個棋子。」美國也深知惡鬥下的底線，一中原則依然不變，最終這場兩國外交角力之下，台灣方面「靠美抉擇」只會讓兩岸關係陷入更差困境。