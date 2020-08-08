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艾薩訪台交流防疫 陸學者諷刺「這是一趟助選之旅」

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▲▼美國衛生部長艾薩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導 

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）將代表美國總統川普明（9日）訪台，這次台灣之行他特地重申雙方的「夥伴關係」，並且定調為防疫交流之旅。但美國此舉讓大陸官方極為不滿，《ETtoday新聞雲》記者訪問兩岸關係學者李鵬，他強調「美國表面防疫，實際上打著選舉名號操弄『台灣牌」，故意激怒大陸挑起中美衝突，根本是一趟助選之旅。」

先前，艾薩接受MSNBC採訪時，特地公開讚揚台灣在公共衛生方面表現和透明度。並且直指世界衛生組織（WHO）與台灣之間的爭議，認為世衛在過去3年內剝奪台灣的觀察員地位。艾薩的言論兼顧防疫交流和挺台立場，大陸學者認為「只是為了川普的選舉在作秀。」

▲▼ 廈門台研院院長李鵬。（圖／記者任以芳攝）

▲ 廈大台研院院長李鵬。（圖／記者任以芳攝）

廈大台研院院長李鵬接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「美國衛生部長訪問台灣，說了一些所謂冠冕堂皇，關於台灣防疫貢獻、台美之間更近一步交流防疫等等，完全不是這麼回事，根本是一趟『助選之旅』。」台灣方面當然可以「借坡下驢」，看似所謂台美關係一大突破，明眼人都看的很清楚到底是怎麼回事。

李鵬進一步分析，「目前川普選情告急，想通過其他的方式，包括打擊華為、抖音，還有訪問台灣，激怒大陸挑起中美之間更激烈的衝突，幫助川普在美國贏得選票。」這次美國衛生官員訪台跟台美關係沒有太直接的關係，主要是川普為了自己的政治利益和選舉利益。

▲▼廈大台研院副院長張文生。（圖／記者任以芳攝）

▲廈大台研院副院長張文生。（圖／記者任以芳攝）

廈大台研院副院長張文生接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，川普政府試圖挑戰一中原則、掏空一中原則，這樣作法只是讓中美關係更加惡化。「川普選舉告急，打台灣牌就是要挽救選情，加上美國疫情處在混亂階段，派出衛生官員訪台，也是要轉移美國疫情防控的困境。」

這場中美外交博弈戰，台灣明顯向美方靠攏，認為川普是在支持台灣外交。張文生認為，「美國只是要兌現台灣旅行法承諾，一中原則沒有改變，選舉還是最終目的。」就算現階段台美關係靠攏，大陸方面絕對不會坐視不管，預計未來將會可能會有經濟或外交上制裁方式，兩岸關係只會更加緊張。

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