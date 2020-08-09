準薔蜜颱風增強逼近北上！引西南風「豪雨彈」狂掃台灣　降雨時程曝

▲準薔蜜持續增強北上，最快9日上午發展成第5號輕度颱風。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員張承傳指出，菲律賓東方海面的熱帶低壓TD06持續增強，有發展成今年第5號輕度颱風「薔蜜」（南韓命名：Jangmi，意即薔薇）的趨勢，預估未來將往琉球群島前進，9日是離台灣最近時間點，北上過程中將南海低壓帶的水氣帶進台灣，10、11日（下周一、二）2地區可能出現局部大雨或短時豪雨，未來5天可能還會有低壓擾動發展。

氣象局預報，9日各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部沿海有零星短暫陣雨，由於水氣減少，午後雷陣雨範圍將縮小至各地山區及南部近山區平地；各地白天高溫多在33至35度，大台北及宜蘭有局部36度以上高溫發生機率。

請繼續往下閱讀...

▲準薔蜜北上過程引進西南風水氣，將為南台灣帶來雨勢。（圖／中央氣象局）



張承傳指出，TD06未來有增強為輕度颱風的趨勢，未來路徑偏北、朝琉球群島前進，通過之後繼續北上，9日是離台灣最近時間點，但距離仍有4、500公里遠，直接影響台灣機率偏低，9至10日基隆北海岸、東半部及恆春半島將有長浪發生機率；TD通過琉球往北的過程中，10到12日（下周三）會把南海低壓帶水氣帶進台灣地區，天氣不穩定，出現整天性短暫陣雨或雷雨，尤其10、11日2天中南部、東南部將有局部大雨或短時豪雨，北部、宜花也有局部陣雨或雷雨。

張承傳進一步說明，12日雖然降雨較趨緩，各地還是有短暫陣雨或雷雨的局部大雨出現，13日（下周四）之後太平洋高壓西伸才會恢復穩定天氣。預估8日到下周前半段，南海到非東低壓帶仍有低壓擾動發展，至於「薔蜜」颱風，因過去持續增強，最快則可能8日晚間到9日上半天成颱。

根據氣象局觀測，8日晚間8時TD位在鵝鑾鼻東南東方約650公里海面上，以時速30公里速度，向北北西朝琉球海面前進，有發展成輕度颱風的趨勢，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。另外，南海也有一低壓雲系發展中，未來將北上影響台灣的天氣。

災害預報士賈新興也分析，編號94W的熱帶性低氣壓預計最快8日晚間增強為薔蜜颱風，預估路徑往北，朝宮古島和那霸間通過，對台灣沒有直接影響，但需要留意長浪。颱風上去之後，引進了偏南風至西南風，目前預測10日開始台灣天氣會相當不穩定。

►七夕送禮看過來