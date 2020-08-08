輕颱「薔蜜」最快今晚生成！牽引低壓帶北上⋯下週連3天全台有雨

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱，中央氣象局表示，明日各地天氣仍是多雲到晴，僅山區有午後雷雨。另外菲律賓東方海面的熱帶低壓預計今晚形成輕度颱風「薔蜜」，將牽引低壓帶北上，下週一到週三全台有雨，中南部、東南部可能出現短時豪雨。

▲熱帶低壓未來路徑。（圖／翻攝中央氣象局）

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氣象局預報員張承傳表示，明日各地天氣多雲到晴，中南部清晨到上午間，沿海有零星陣雨，午後陣雨範圍較小，僅山區、南部近山區平地有雨。

張承傳指出，位在菲律賓東方海面的熱帶低壓，預計今晚或明日形成今年第五號颱風「薔蜜」，目前強度持續發展中，路徑偏北往琉球群島移動，通過琉球後將一路往北，明日上半天離台最近，但仍有距離，影響不大，僅基隆、恆春半島會出現長浪。

▲下週連三天全台有雨 。（圖／記者李毓康攝）

受熱帶低壓牽引，下週低壓帶北上影響台灣，週一到週三全台變天，週一、二中南部、東南部整天都有雨，可能出現局部大雨或短時豪雨，北部、宜花地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

週三水氣稍減，但各地仍有局部短暫陣雨、雷雨，也會有局部大雨。到了週四天氣趨穩，太平洋高壓再度西伸，各地恢復多雲到晴的穩定天氣，山區也會有午後雷雨發生。

另外，張承傳表示，在低壓帶內有可能出現中小型低壓發展，不過目前看來，形成颱風的機率不大。