影／熱低壓生成！最快今晚增強為「薔蜜颱風」　下週一影響台灣

▲菲律賓東方海面熱帶低壓生成。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

菲律賓東方海面熱帶低壓生成，根據中央氣象局發佈的潛勢路徑圖顯示，未來將通過台灣東部海面北上朝韓國前進。氣象專家透露，熱帶低壓最快明天清晨生成為5號颱風「薔蜜」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(8)日「熱帶低壓」在菲律賓東方發展，將沿菲律賓東方海面北上；明(9)日通過台灣東側海面；下週一(10日)直撲「韓國」。最新中央氣象局資料顯示，「熱帶低壓」明晨將發展成颱；而其路徑與各國模擬資料類似，離台灣皆有段距離，不致直接影響。

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不過中央氣象局預報員陳伊秀指出，熱帶低壓增強為颱風的時間點仍要視增強的速度，以目前資料來看，時間可能會在今天深夜、明天清晨，不過仍是以明天清晨生成為颱風的機率比較高。

▲8日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)及7日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(8)日「熱帶低壓」在菲律賓東方發展，將沿菲律賓東方海面北上(中圖)。明(9)日通過台灣東側海面(右圖)。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

不過，下週一至週三(10至12日)台灣將受其引進的「西南氣流」影響。而「西南氣流」的強弱與各地受影響的程度，得視：1.颱風強度及路徑遠近；2.「西南氣流」內是否另有低壓存在，因此而改變降雨強度及分布。一般而言，南部、中部所受威脅最大，但目前模擬尚有「不確定性」，需持續觀察最新模式的調整。

最新歐、美模式模擬即使有「不確定性」，但仍皆顯示：下週一至週三台灣附近水氣大增，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」發生的機率，應特別注意短期的預報。下週四、五(13、14日)恢復為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的天氣。