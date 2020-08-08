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慶觀世音菩薩得道紀念日　侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」

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▲ 慶觀世音菩薩得道紀念日 侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」。（圖／新北市民政局提供）

▲ 慶觀世音菩薩得道紀念日，侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

慶觀世音菩薩得道，新北市長侯友宜8日前往蘆洲湧蓮寺參拜祈福，並接受廟方捐贈200套消防衣及6240顆住警器，侯市長也頒授文化資產證書及回贈「甘露普潤」匾額，表達對湧蓮寺長期在公益慈善的肯定。

侯友宜表示，農曆6月19日是觀世音菩薩得道紀念日，慈悲救苦救難的觀世音菩薩，是民眾心中最虔誠的信仰，湧蓮寺秉持菩薩精神，長期在地方上熱心公益，並支持市政推動，除2019年捐贈6億元給市府興建多功能慈善大樓，2020年又捐贈消防衣及住警器，今天特別前來感謝致意，也將帶著湧蓮寺及觀世音菩薩的愛心，繼續為市民朋友打拚，讓新北成為安居樂業的城市。

民政局長柯慶忠表示，蘆洲湧蓮寺主祀觀音佛祖，已有百年歷史，斥資一萬兩黃金打造全台最重最大尊的黃金觀世音菩薩像，信眾遍布全台，今年國曆8月8日父親節適逢菩薩得道日，歡迎各地善信邀請父親至湧蓮寺參加慶典，沐浴神恩，祈求天下所有的爸爸快樂安康，寺廟當天舉辦禮斗法會慶典活動，上午免費提供齋食及甜品供民眾享用。

▲ 慶觀世音菩薩得道紀念日 侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」。（圖／新北市民政局提供）

▲ 蘆洲湧蓮寺主祀觀音佛祖，已有百年歷史，信眾遍布全台。

文化局長龔雅雯表示，蘆洲鄉親感念國姓爺鄭成功庇佑，每三年舉辦1次建醮酬神，已承襲二百餘年之歷史，新北市政府109年度登錄極具地方信仰特色民俗「蘆洲國姓醮」，並認定湧蓮寺擔任保存者，今日特別由市長侯友宜頒授文化資產證書，期勉湧蓮寺肩負起這項民俗傳承的神聖使命。

此外，金龍山北峰寺慶祝觀世音菩薩得道紀念日，7日以朝山祈福作為活動開幕，讓廣大信眾淨化人心、社會祥和，並禮請法師以佛法開示與信眾廣結善緣；民政局長柯慶忠特別前往，感謝北峰寺今年捐助新北市愛心大平台「新住民關懷計畫」10萬元，廟方秉持觀世音菩薩慈悲濟世精神，來協助新住民未加入全民健保前，能即時補助醫療費用，以減輕經濟負擔，行善不落人後。

民政局表示，2020年同時是金龍山北峰寺創寺79週年，8日也有舉辦祈福法會，歡迎民眾一同前往共修祈福，因應新冠病毒疫情，廟方特別以盒裝方式備有油飯、愛玉、米苔目、仙草、米粉湯等多種免費平安點心與大眾結緣，歡迎信眾帶回吃平安。

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