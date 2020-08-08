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終結「玩命快遞」 守護外送員安全　新北交通局辦安全駕駛訓練課

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▲ 終結「玩命快遞」 守護外送員安全 新北交通局辦安全駕駛訓練課。（圖／新北市交通局提供）

▲ 終結「玩命快遞」 守護外送員安全，新北交通局辦安全駕駛訓練課。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局針對外送熱區執法和事故案件註記統計，自2019年10月起至2020年4月止，外送員交通違規案計有1406件，其中發生交通事故有139件，造成177人受傷；而交通違規以超速最多，其次是不依規定轉彎或變換車道，再者為闖紅燈；為此，新北市交通局特別辦理外送員安全駕駛訓練課程，宣導用路安全觀念以及正確騎乘和防禦駕駛能力，守護外送員的安全。

交通局長鍾鳴時表示，網路即時派遣是智慧手機發達後的新興產業，用人與網路時間競賽，為凝結所有外送員的力量，向雇主爭取更好的勞動條件，勞工局2019年11月輔導成立「新北市餐飲代訂派送職業工會」，另刻研擬「新北市外送平台業者管理自治條例（草案）」，以規範勞工關係與企業責任，提供外送員相關保險和保障福利。

▲ 終結「玩命快遞」 守護外送員安全 新北交通局辦安全駕駛訓練課。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北市交通局特別辦理外送員安全駕駛訓練課程，宣導用路安全觀念以及正確騎乘和防禦駕駛能力。

在行車安全與交通管理上，交通局邀集交通部道安委員會、監理機關和警察局共同研討對策，7日更針對新北市的外送平台業者辦理外送員機車安全駕駛訓練課程，課程重點包括緊急煞車、轉彎要領、 變換車道及防禦駕駛等，並籍由實際載運外送保溫箱，模擬外送駕駛情境，交通局也印製外送員機車安全騎乘手冊做為參考教材，讓外送員更了解用路安全觀念，並有正確騎乘和防禦駕駛能力。

鍾鳴時表示，不僅食物外送員，包括快遞、宅配等在大太陽下行動工作者的交通安全問題，都為市府重視及關懷，為提供家長送餐和外送員機車臨停需求，於三重商工和新莊高中試辦開放部分紅線供機車臨停15分鐘，公有停車場也提供機車停車前30分鐘免費，方便外送員休息、上廁所。

鍾鳴時說，在確保用路人安全上，警察局也針對外送熱區加強執法，並於違規和事故案件註記，作為交通違規及肇事原因分析統計，透過中央與地方以及跨局處的合作，共同守護，讓外送員有更好的工作環境，並能放慢車速、注意行車安全。

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