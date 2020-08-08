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新莊思源路提升機車族安全　新北首條公車優先道20日上路

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▲ 新莊思源路提升機車族安全 新北首條公車優先道20日上路。（圖／新北市交通局提供）

▲新莊思源路提升機車族安全，新北首條公車優先道20日上路。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新莊區思源路為新北產業園區聯外主要幹道，機車流量尤其龐大，交通局為減少思源路的公車與機車混流交織風險，將思源路往北（五股）方向快車道的外側車道調整為公車優先道，並預計8月20日上午6時起實施，將機慢車與公車分道、分流，以提升機車族和整體路段行車安全。

交通局局長鍾鳴時表示，行駛思源路的公車多達13條路線，尖峰流量每小時約59車次，現況因公車行駛最外側慢車道，以停靠站上下乘客，而與汽、機車混流交織，尤其一靠站，往往影響後方機慢車行車秩序和安全。

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鍾鳴時指出，為因應捷運環狀線通車，板橋區文化路自2019年底起實施公車專用道至今，民眾反映良好，達到「公車、機車分流」與「公車直捷」目的；由於新莊思源路為新北產業園區聯外主要幹道，上午尖峰時段往北（五股）方向的機車流量高達每小時4260輛次，且超過半數公車於尖峰時段會左轉往新莊市區方向行駛。

因此交通局於思源路利用捷運環狀線落墩剩餘空間，在快、慢車道分隔島上設置公車候車站，並將分隔島內側的最外側快車道調整為公車優先道，將機慢車與公車分道、分流，也減少公車由慢車道匯入快車道交織風險

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，除有效改善以往汽機車與公車混合爭道情形，提升機車族行車安全之外，公車乘客上、下車時也不用再擔心後方竄出的機慢車輛。「這是新北市第一條公車優先道，」陳建成說，思源路公車優先道將於8月20日上午6時起實施，交通局將派員監控全線車流運行狀況並動態調整號誌秒數，以維持車流順暢。交通局也提醒駕駛人遵守相關標誌、標線、號誌及現場員警和義交指揮，一起維護交通順暢和安全。

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