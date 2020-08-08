▲ 新北勞動教育學院開課，最夯勞資會議代表專班招生中。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

勞資會議代表照過來！109年第2期新北勞動教育學院開學囉，本期開設一系列勞資會議代表專班，包括「初階班」、「進階班」，還有模擬實際會議情境的「精進班」，讓勞資會議代表親身體驗會議攻防，學習最重要的談判溝通協商技巧等，有興趣的勞方和資方代表們，請立刻登上「新北勞動雲」搜尋「勞動教育平臺」報名。

勞工局表示，由於我國企業工會覆蓋率不高，勞資會議成為企業內部對話的重要管道。勞工局從102年起，即於「勞動教育學院」開設一系列勞資會議專班培訓雙方代表。「初階班」以勞基法、勞動契約、工作規則探討為基礎課程，「進階班」深入研商勞資會議所需知識，含勞動法令、財務報表、溝通協商及勞動檢查等專業課程。

勞動教育學院持續邀請到政大法學院林佳和、文大法律系邱駿彥、交大法研所邱羽凡、中研院歐美所焦興鎧、前勞動力發展署署長黃秋桂、律師沈以軒等勞動界赫赫有名的大咖講師，保證讓你參與研習之後，成為勞資會議的佼佼者。

109年第2期新北勞動教育學院現正熱烈招生中，報名資格為設籍或工作地為「新北市」的勞工，如具備本市轄內企業、產業現任或曾任勞資會議代表身分者，優先錄取「初階班」；如已取得「初階班」時數證明者，可再報名「進階班」；如已取得「進階班」結業證書者，可再報名「精進班」。

此外，勞動教育學院還有以「勞動專題研討」方式，從武漢肺炎疫情引入傳染病對勞工請假、工資給付所產生的爭議，並以勞動事件法、勞動檢查實務研議相關爭議，此外，同時舉辦職場霸凌、斜槓青年就業等社會焦點議題的大型勞動議題研討會，開闊您的勞動知能，有興趣的朋友皆可報名參加。

即日起請備妥資料至「新北勞動雲」https://ilabor.ntpc.gov.tw/連結「網路申辦/勞動教育平臺」登記，或洽詢電話：02-2298-3639分機109廖小姐。

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