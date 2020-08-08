影／草屯課長遭酒駕撞死！88歲老父還不知情　家屬悲慟：沒有人敢告訴他

記者白珈陽／南投報導

南投埔里7日才發生一起酒駕撞死2歲女童車禍，豈料8日凌晨1時許，草屯鎮再度傳出酒駕死亡車禍。草屯鎮公所民政課課長林炯欽與草屯鎮代陳家財騎機車雙載，卻遭到盧姓男子酒駕撞上，林炯欽傷重身亡。據悉，林炯欽4名子女剩最小的兒子未滿20歲外，皆已大學畢業，原以為能卸下重擔，但卻遭遇悲劇，也讓人不勝唏噓。

▲草屯課長遭酒駕撞死，家人還不敢告訴他88歲老父。（圖／記者白珈陽攝）

這起車禍發生在8日凌晨1時許，負責承辦草屯鎮模範父親表揚活動的林炯欽，與一同參加表揚活動的陳家財騎車雙載準備返家，當時由陳家財騎車，但沒想到，2人行經草屯鎮碧山路時，卻遭到盧男酒駕撞上，林炯欽傷重不治，而陳家財也因重傷目前仍在加護病房。

據了解，林炯欽妻子7日晚間11時許連打了5、6通電話給他，但都無人接聽，當下就有不好預感，過沒多久就接到警方傳來的噩耗，讓她傷心欲絕，而林炯欽的

姊夫表示，林炯欽家中5個兄弟姊妹，他排行老么，上面還有個88歲的老父，但目前家人都還不敢讓老人家知道這個噩耗。

另外，林炯欽姊姊也提到，8日在設置好靈堂時，一隻黑色鳳蝶就飛入靈堂盤旋，並停留在花圈上，最後才悄悄飛走。看到此現象，林炯欽姊姊表示，她知道喪事時若有小動物或昆蟲來都不能趕走，應該是故人回來看家人。

此外，林炯欽4名子女，大兒子剛從成大研究所畢業，2名女兒也準備從大學畢業，最小的兒子還未滿20歲，原以為他能卸下重擔，輕鬆點了，而他8日原本也要接受模範父親表揚，如今卻遭遇意外，留下4名子女，也讓家屬將當悲痛。

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