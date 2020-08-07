影／悲傷父親節！酒駕男偏離車道輾拖數公尺　2歲女童滿地血不治

中央社

一名張姓男子7日下午酒後駕車行經南投縣埔里鎮大坪頂一條農路，疑偏離路線輾過拖行路旁一名女童，造成女童傷重不治，家屬得知噩耗泣不成聲，肇事駕駛晚間仍留置警局。

南投縣警察局埔里分局轄區再傳酒駕撞人事故，這次是一名女童慘遭輾斃。一名張姓中年男子下午駕車行經埔里鎮大坪頂百香果產區一條農路時，突然偏離車道輾過路旁一名2歲女童，經送醫急救，女童晚間仍不治，家屬在醫院得知噩耗，泣不成聲。

▲酒駕男偏離車道，2歲女童遭撞拖輾，滿地血不治。（圖／埔里警分局提供，下同）

警方初步調查，女童下午與父母、祖父等人到自家百香果園，大人在採收百香果，女童則由祖父陪伴看顧雞隻活動。不料，女童走出果園時，張男也剛好駕車行經，但車輛疑偏離路線，撞上路邊的女童並拖行數公尺，路面留下一灘血跡，家屬見狀焦急報案將女童送醫。

警方案發後對張姓肇事駕駛進行酒測，有酒精反應，目前張男仍留置警局，待南投地方檢察署明天派檢察官會同法醫相驗女童遺體後，全案將依涉犯刑法公共危險罪嫌、過失致死罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

另外，一名男子在7月12日下午涉酒駕撞進國姓鄉北山村一處公車候車亭，將一名女護理師撞成重傷。事發地點，為埔里警分局轄區。

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