影／父親節天倫夢碎！埔里2歲女童走出果園遭輾拖慘亡　阿公慟斥酒駕男：為什麼要做這種事

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

南投縣埔里鎮大坪頂百香果產區農路7日下午發生一起酒駕死亡車禍，46歲的張姓男子酒後仍開著小貨車駛進農路，過彎時偏離路線當場輾過一名年僅2歲的小女童，還一度將女童拖行數公尺，導致其頭部重創，送醫後宣告不治身亡。女童一家原本今（8日）還要歡慶父親節，不料卻遭酒駕的張男撞碎天倫夢，一家人泣不成聲、情緒潰堤。

▲小女童走出果園，遭到酒駕、偏離車道的小貨車撞上，拖行數公尺後頭部重創慘死。（圖／埔里警分局提供）

南投縣埔里分局警方初步調查，遭撞斃的女童年僅2歲，昨下午與父母、祖父等人前往自家百香果園，大人們正在採收百香果，而祖父則陪著女童到果園一角看雞；不料當女童邁著小步伐走出果園時，正好遭酒駕的張男撞上，還當場拖行數公尺，地面上留下大灘血跡。

由於事發太過突然，一旁照看女童的祖父根本來不及阻止、或示警，只能眼睜睜看著失控的小貨車輾過孫女，當場情緒崩潰。事後家屬緊急將重傷的女童送往埔里基督教醫院搶救，雖然一度恢復呼吸心跳，但由於頭部創傷嚴重，最終仍宣告不治。家屬接獲死訊後泣不成聲，母親更一度哭癱，在急診室外痛心哭喊女兒的名字，原本計畫今天一家還要團圓歡慶父親節，不料竟會遭到酒醉的張男狠狠撞碎。

女童祖父悲慟痛斥張男：「喝了酒為什麼還要開車？這麼活潑可愛的孫女就這麼沒了，好好一個家庭被你破壞，為什麼要做這種事！」

警方指出，張男當時駕駛小貨車開進狹小的農路，過彎時偏離車道，正巧女童走出，當場將其撞斃。事後警方針對張男進行酒測，發現其酒測值達0.15mg/L，明顯已經超標，訊後依過失致死、公共危險罪嫌送辦。

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▼張男酒測值超標，訊後遭警方依過失致死、公共危險罪嫌送辦。（圖／埔里警分局提供）