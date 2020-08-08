港府批美方制裁「卑劣無恥」　支持中央採取反制措施

▲香港成立「維護國家安全委員會」，多名參與者被列入美方制裁名單。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國財政部7日宣布對香港特首林鄭月娥在內的11名陸港官員實施制裁。對此，香港政府8日發布英文聲明表示，美方的行為卑劣無恥，粗暴干預香港事務。

港府指出，美國政府最新透過其財政部轄下海外資產控制辦公室的所謂「特別指定國民名單」實施的措施，明目張膽及粗暴地干涉中華人民共和國內政；部分美國政客為了私利，以香港作為棋子，在中美關係之間製造事端，「美國政府最新作出針對我們的高級官員實施所謂『制裁』的行徑，對我們極不尊重，將損害香港與美國在各個層面的關係，特區政府對此感到非常遺憾。」

香港特首林鄭月娥也代表被制裁的港府官員指出，他們無懼任何威嚇，維護國家安全是使命光榮，責任重大，不僅是為了750萬香港市民，更是保護14億內地同胞的生命安全及利益。

▼香港特首林鄭月娥曾多次表明「不懼制裁」。



商務及經濟發展局局長邱騰華則在電台節目上表示，這類制裁如果是針對其他國家或地方的官員，甚至是一個地方首長，是橫蠻無理、不合比例，欠缺合理原因的，也反映是粗暴干預香港事務，「我認為香港必須嚴正指出，這是不合理和野蠻的，必然對港美之間的經貿或全面關係有所影響，會令很多美國在港企業無所適從。」

邱騰華強調，一直以來，香港基於自身原因，保障國家安全，是天經地義的事，而外國企業在香港營運需要一個穩定和合理的環境。如果美國單方面採取不合理行動，最終會影響美國的企業，「我們會審視情況，然後考慮有甚麼措施是必須要做，但我們會基於香港的自身利益，以及我們一直以來維護的重要價值。」

同樣被列入制裁名單的香港中聯辦主任駱惠寧表示，被美國列入制裁名單，恰說明他為國家、為香港做了應該做的事情，「我在國外沒有一分錢資產，搞『制裁』不是白費勁嗎？當然，我也可以向川普先生寄去100美元，以供其凍結之用。」