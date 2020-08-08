香港中聯辦：制裁不能讓中國人退讓「美國小丑動作可笑！」

▲香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國財政部7日宣布制裁11名大陸及香港官員，包含香港特首林鄭月娥、香港中聯辦主任駱惠寧等。對此，香港中聯辦8日回應，絕不會畏懼任何蠻橫霸道，「如果美國認為所謂制裁就能讓中國人妥協退讓，那他們是弄錯了時代、打錯了算盤、枉費了心機。」

香港中聯辦提到，不久前，中國制定頒布實施香港國安法，填補香港維護國家安全的制度漏洞，有效維護了香港社會秩序，使市民生活重回正軌、法治正義得到彰顯，開啟了香港由亂到治的歷史轉折。

香港中聯辦指出，然而，自這部法律公佈以來，一些美國政客就坐立不安，對中國內政橫加干涉，如今又違反國際法基本準則倒行逆施，以「限制香港政治自由」的荒謬藉口，對中港官員搞所謂制裁打壓，「這再次證明他們所關心維護的，根本不是港人的權利和自由，而是『港獨派』危害中國國家安全的自由，是『黑暴派』摧毀香港法治底線的自由，是『攬炒派』搞亂香港、損害香港市民利益的自由。」

▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



香港中聯辦表示，美國政客為反中亂港分子撐腰張目的不良居心已昭然若揭，其小丑動作實在可笑，「中方已多次闡明嚴正立場，香港事務是中國內政，其他國家無權干涉。」

香港中聯辦指出，此次美方搞所謂制裁，是繼通過「香港自治法案」之後，又一次對香港事務的粗暴干預，充分暴露其破壞「一國兩制」、遏制中國發展的險惡用心，「今天的中國早已不是一百多年前的中國，恐嚇和威脅嚇不倒中國人民。」

香港中聯辦提到，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

香港中聯辦強調，中國有句古詩，「青山遮不住，畢竟東流去」，說的是時代潮流浩浩蕩盪，任何勢力都無法改變，「我們鄭重呼籲一些美國政客該看清大勢、清醒清醒了，無論你們如何粗暴干涉、極限施壓，都不可能阻擋當代中國繁榮發展的歷史大勢，都不可能動搖『一國兩制』事業不斷向前的堅定步伐。」