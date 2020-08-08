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禁止損害「五星旗」尊嚴　陸人大會議擬修《國旗法》

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▲中國，大陸，五星旗。（圖／視覺中國）

▲五星旗。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

為明確禁止倒掛、做成商業廣告等有損國旗尊嚴行為，大陸官方近日將《國旗法修正草案》、《國徽法修正草案》兩項提請十三屆全國人大常委會第二十一次會議審議，該會議於今日起至11日在北京舉行，另外界關注的香港立法會相關議題，暫未納入議程。

據了解，中共第十三屆全國人大常委會第二十一次會議8月8日至11日在北京舉行。委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第二十一次會議審議城市維護建設稅法草案、契稅法草案、預防未成年人犯罪法修訂草案、動物防疫法修訂草案、著作權法修正案草案；審議關於提請審議全國人民代表大會組織法修正草案、全國人民代表大會議事規則修正草案、國旗法修正草案國徽法修正草案的議案等。

▲▼大陸全國政協十三屆二次會議新聞發布會2日在北京人民大會堂開幕,2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,人民大會堂 。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國人大近日召開會議，圖為北京人民大會堂 。（圖／記者陳政錄攝）

根據國旗法修正草案，內容明定，國旗及其圖案不得用作商標、產品外觀設計和商業廣告；公民和組織在網絡中使用國旗圖案，應當遵守相關網絡管理規定，不得損害國旗尊嚴；不得倒掛或者以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗；不得隨意丟棄國旗；大型群眾性活動結束後，活動主辦方應當妥善處置活動現場使用的各類國旗。

除此之外，國徽法也規定規定商標、產品外觀設計、商業廣告、日常用品和陳設佈置等不得使用國徽和國徽圖案。其他還包括完善國旗、國徽尺度；增加升掛國旗和懸掛國徽的場合；明確國旗、國徽的監管部門等。

至於發生特別重大傷亡的不幸事件、嚴重自然災害和公共衛生事件造成重大傷亡或者舉行國家公祭儀式時，修正草案規定，「可以在全國范圍內下半旗致哀，也可以在部分地區或者特定場所下半旗致哀」。同時，明確「由國務院有關部門或者省、自治區、直轄市人民政府」報國務院決定。

此外，大陸全國人大委員長會議建議的議程還有：審議國務院關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告、關於今年以來預算執行情況的報告、關於貫徹落實創新驅動發展戰略推進科學技術進步法實施情況的報告、關於公安機關執法規範化建設工作情況的報告；審議國家監察委員會關於開展反腐敗國際追逃追贓工作情況的報告；審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定和野生動物保護法實施情況的報告，關於檢查農業機械化促進法實施情況的報告；聽取全國人大常委會辦公廳關於「十四五」規劃綱要編製工作若干重要問題專題調研工作情況的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

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