華為證實！台積電9月15日後不再代工　高端晶片絕版「是很大損失」

▲中國科技巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

華為消費者業務CEO余承東7日在中國資訊化百人會2020年峰會上表示，華為的麒麟晶片無法再交由台積電代工，「今年可能是我們最後一代華為麒麟高端晶片」，之後就絕版。

根據每日經濟新聞報導，余承東表示因為受到美國制裁影響，在9月15日之後無法製造華為麒麟高端晶片，華為今年秋天將會上市搭載麒麟9000晶片的Mate40，可能成為絕響。

余承東坦言，很遺憾在半導體製造方面，華為只做了晶片的設計，沒投入晶片的製造，而現在大陸國內的半導體工藝上還沒有趕上，Mate40搭載的麒麟晶片可能是華為自產的最後一代，很遺憾，「這是我們非常大的損失」。

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

余承東表示，去年美國制裁後，華為少發貨了六千萬台智能手機，但在今年上半年，華為消費者業務智慧手機第二季度市場佔比全球第一，在新一輪的制裁之下，華為的晶片一直處於缺貨狀態，他預測，今年的發貨量資料會比2.4億台更少。

而目前華為也試圖從別的方面突圍，包含在終端的設備上加大投入，希望在新時代領先；在核心的手機硬體之外，華為也在底層作業系統、軟體生態、以及IoT生態上努力。鴻蒙作業系統已經可以應用在各種設備，今年華為的手錶、智慧屏都會搭載。

台積電今年7月透露，受到美國政府對華為公司禁令影響，自5月15日起就未再接受過任何來自華為的訂單，而且如果美國政府對華為的制裁不變，公司將在9月14日之後停止對華為的供貨。

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