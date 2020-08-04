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便當店員工偷10萬失風被抓　網PO「西瓜刀追砍」影片...團膳業者出面了

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記者唐詠絮／雲林報導

彰化溪州7月底發生砍車糾紛！2名團膳外派員工偷同事的10萬元薪水失風被抓，雲林總公司派出2名幹部到彰化談離職，女幹部被男員工甩了一巴掌，雙方爆發肢體衝突，員工回車上拿西瓜刀、幹部持棍在大馬路上追砍；團膳黃姓業者說，這段影片被剪接過，已經報警了，後續都交給司法處理。

▲雲林團膳業者被離職員工追砍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林團膳業者與離職員工當街拉扯追砍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林團膳業者被離職員工追砍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員工離職。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃姓業者今天也提出2段共長達4分多鐘完整的影片，只見一名穿著黑色套裝婦人先是抱著小孩從公司走出來，接著4人就站在路口拉扯、女幹部站在男幹部背後，還被員工打了一巴掌，穿著白色上衣幹部衝到車內拿出長棍朝員工車打、男員工還從包包拿出西瓜刀朝幹部砍殺，雙方爆發激烈肢體衝突，所幸人都沒有受傷，只有車子受損。

▲雲林團膳業者被離職員工追砍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲業者指出員工旅遊日這2名離職員工到公司打卡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃姓業者今天也對外說明，這是辭退員工，才會爆發肢體衝突，「我們一路走來，最重視的就是商譽，今天在網路上爆料的這些是不實際的東西，因此我才要做出反應，也要針對這些事情提出證明。」

黃姓業者說，整個事件、在前些日子，有外派員工拿著薪資證明質問「薪水為何會短少？」，才驚覺事態嚴重，私下進行了解後，駐點的主管有說，「是他把錢給抽出來」，才得知是外派員工偷同事的10萬元薪水失風被抓，7月31日要跟他談離職時，心生不滿才會發生追砍事件。

▲雲林團膳業者被離職員工追砍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員工離職書。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而彰化縣北斗警分局溪州分駐所副所長表示，此事件雙方都有拉扯、有車損還好沒有受傷，雙方都有報警提告傷害、毀損及恐嚇，不過整起事件仍有待進一步釐清真相，全案已經進入司法調查中。

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