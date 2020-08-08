李眉蓁新政見「海水沖馬桶」！如何執行…她頻跳針：就是不想讓高雄人提水

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁近期強打高雄人需要「陽光、空氣、水」，並且打出「高雄喝好水」政見，7日晚間又在臉書上表示，若當選市長，將研議「海水沖馬桶」。對此，李眉蓁8日受訪時卻跳針回應，「不想讓高雄人再提水」，儘管助理在背後提點，仍無法說出具體執行方案。

▲ 李眉蓁提出「海水沖馬桶」新政見。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）

李眉蓁7日在臉書發表新政見，透露如果未來當選市長將研議讓市民用海水沖馬桶，解決「飲用分離」。對此，李眉蓁8日受訪時表示：「這20年來，民進黨執政，給高雄花了3兆多的預算，負債3300多億元，對高雄的水都沒有解決，我現在想要解決高雄水的問題，為什麼要跑來扯後腿？他們不解決，我想來解決，這是長期規劃，有分階段的，希望未來高雄市民不要再提水」。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者許宥孺翻攝）

媒體續問，目前海水沖馬桶的管線預計需要多少經費？李眉蓁仍未正面回應，儘管有助理在背後提點，李眉蓁僅表示這是長期規劃，並強調，「高雄人不用提水，是我們的終極目標」。

不過記者繼續追問「海水沖廁所」的具體執行方案，李眉蓁則是再次強調：「高雄人不用提水是我們的終極目標，我就是不想要讓高雄人來提水，我們未來會請專家學者，我們有階段性的目標，我們丟出這樣的政策，就是我們已經有跟專家學者研究過了，所以我覺得高雄人的未來，不想要提水」。

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