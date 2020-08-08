李眉蓁喊「海水沖馬桶」頻跳針！陳其邁搖頭：有說法沒做法...受不了她

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁8日邀請團隊吃早午餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁近期強打高雄人需要「陽光、空氣、水」，並且打出「高雄喝好水」政見，7日晚間又在臉書上表示，若當選市長，將研議「海水沖馬桶」。對此，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁8日被問及此事，他表示，不知道點子怎麼來，建議李眉蓁應該告訴市民朋友會花多少錢、怎麼做？不然只有說法，卻沒有做法，更直呼：「受不了她！」

適逢父親節，陳其邁8日上午邀請競選團隊吃早午餐，針對李眉蓁7日在臉書發表新政見，透露如果未來當選市長將研議讓市民用海水沖馬桶，解決「飲用分離」一事，陳其邁先是批評，「公共政策不是天馬行空，也不是突發奇想，或者是有想法但沒有做法，這不是討論公共問題的態度或方法，包括過去的南海挖石油、摩天輪、賽馬場、賽車場、又要做什麼酒的」。

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁8日邀請團隊吃早午餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，講一個政策，應該提怎麼做，把產值多少、創造就業人口或者是經費成本等，都要算清楚，否則今天講海水淡化，這成本相對較高，要算出來成本要多少，「不然…吼！實在是...」。陳其邁認為，「李眉蓁應該要去告訴市民會花多少錢，我是她的競爭者，不曉得她點子從哪來？怎麼做？搖頭！沒辦法。」最後建議記者要去問李眉蓁到底該怎麼做，直呼「受不了她！市民也會覺得一頭霧水，也不曉得她的想法到底是什麼，只有說法，沒有做法。」

陳其邁又說，李眉蓁過去支持韓國瑜，韓市長說什麼，她都說是；韓市長說Yes，她就說Yes，韓市長說no，她也說no，任何政策推廣；包括民眾黨候選人吳益政也一樣，在議會就應該盡監督市府的責任。

陳其邁最後建議，「李議員要把政見講好，比起去拍MV、談酒，把政策講清楚會有票，如果一直丟政見，卻不說怎麼做，會大扣分。」

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