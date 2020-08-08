李眉蓁申報「存款0元」　他一句話打臉江啟臣：連鬼都不信

▲江啟臣近日南下為李眉蓁輔選，質疑陳其邁存款只有13萬元，「鬼才相信」。（圖／記者洪正達翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長補選候選人財產申報公開，民進黨候選人陳其邁名下僅有13萬元存款。國民黨主席江啟臣質疑，行政院副院長月薪20、30萬元，存款13萬元「鬼才相信」。對此，陳其邁競選團隊發言人邱俊憲8日反擊，國民黨候選人李眉蓁申報的存款是「0元」，「豈不是連鬼都不相信？」

依據財產申報資料，陳其邁與妻子吳虹有3筆土地、3筆房產，其中1筆房產位於苓雅區，總面積186.3平方公尺，所有權人為陳其邁，其餘2筆都位在左營，總面積分別是280.02平方公尺、331.96平方公尺。

陳其邁與妻子申報存款為534萬餘元，其中屬於陳其邁名下的僅有約13萬元。另外，2人還有約新台幣1380萬元的債務，分別為約1355萬元的房屋貸款，以及約24萬元的信用貸款。

江啟臣質疑，陳其邁擔任行政院副院長，每個月薪俸至少20、30萬元，但申報存款只有13萬元，「鬼才相信」。

▲陳其邁競選團隊發言人邱俊憲。（圖／記者洪靖宜攝）

不過，邱俊憲8日在臉書上反擊，李眉蓁申報存款為「0」，「李眉蓁擔任過三屆直轄市議員，存款是0，之前江啓臣針對陳其邁申報存款金額表示『鬼才相信』，那麼李眉蓁0元存款，不就是，連鬼都不相信？江啟臣是不是不小心又打臉自己提名的候選人了？」

對此，陳其邁7日也回應，他當副院長一個月薪水18萬元，都用在繳貸款、兩個孩子的生活費，以及服務處房租、助理薪水，反倒是江主席從政短短幾年，相關資產一路增加到2500多萬元，是不是應該出面說明清楚？

根據李眉蓁向中選會申報的財產資料，她與丈夫名下有14筆土地、7筆房產，其中8筆土地、3筆房產來自繼承。李眉蓁與丈夫共有4968萬的房屋貸款，名下存款為100萬元新台幣，但屬於李眉蓁的存款為0元。

▲陳其邁隔空反擊，呼籲江啟臣也出面說明財產狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

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