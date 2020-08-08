高雄4.3顆星婦產科詐健保315萬點！無牌藥師狂開處方箋　刷卡即換保健品

▲高雄某婦產科涉詐領健保費。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區一家婦產科診所以「刷健保卡可換保健食品或領取免費藥物」為誘因，3年間向鄰居取得健保卡盜刷，檢調單位接獲情資後，深入調查發現，診所負責人麥姓男子還疑似向親友租借藥師牌照開立處方箋，4日專案小組搜索該間診所，查扣相關證物，並帶回藥師、護理人員共15人到案說明，訊後認為麥姓男子罪嫌重大，諭知40萬元交保。

檢調單位接獲情資，指出左營區某家婦產科醫療處置異常，疑似詐領健保費，檢調單位組成專案小組深入調查，發現診所負責人麥姓男子疑似向親友租借藥師牌照後，僱用不具藥師資格員工，並開立處方箋調劑藥物，再以人頭藥師調劑的藥歷檔向健保署申領藥事服務費，2017年至2019年間虛偽申報藥事服務費及藥費點數約123萬點。

▲高雄某婦產科涉詐領健保費。（圖／記者吳奕靖攝）

檢調另查出，該間診所在2017年2月至2020年7月期間，利用病患就醫時，製作不實醫療紀錄，甚至以「刷健保卡可 換保健食品及免費領取藥物」為誘因，向鄰近店家取得健保卡盜刷等不法方式，向健保署申報醫療費用，初估詐領健保點數192萬3000點，將近200萬元。

專案小組在4日搜索該間診所，查扣健保卡、病歷資料等證物，帶回藥師、護理人員、助理等15人，並傳喚麥姓男子到案說明。訊後，檢察官認為麥姓男子業務登載不實、加重詐欺取財等罪嫌重大，且有勾串證人反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押，後經法院裁定40萬元交保候傳。

▲高雄某婦產科涉詐領健保費，目前公告休診。（圖／記者吳奕靖攝）

▲該間診所在臉書公告休診3個月。（圖／翻攝自診所臉書）

該間婦產科診所在網路上有4.3顆星的好評，有患者分享，醫師很有耐心解釋病況、看診一點都不馬虎、內診動作敏捷沉穩，還會主動詢問要不要做免費子宮頸抹片；但也有患者怒控，「只會叫你買避孕藥」、「醫生不斷推銷避孕藥的好處，且對於病人的疑問一律以糾正的方式去說明」、「醫生根本賣藥哥，一直推銷避孕藥問他有沒有副作用，居然說不要管」。但就在檢警介入調查後，診所7日就在臉書上發表休診訊息，指出因不可抗力因素休診3個月，3個月後會再次評估醫師是否能開業看診。