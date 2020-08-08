陸生返台就學政策急轉彎　馬英九：太不像話快糾正！

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／台北報導

教育部日前發布開放各國境外生全面解禁來台就學政策，當晚卻急轉彎，宣布排除陸生。對此，前總統馬英九8日上午表示，兩岸年輕人的交流，對兩岸長期和平發展，是有利的；大陸學生不能來台灣，是台灣的損失，「趕快把它糾正，實在是太不像話！」

教育部日前原宣布開放中國大陸的「在學學位生」來台，當天傍晚卻臨時喊卡，陸委員會指出，原因是陸方設立政治障礙，如陸生申請來台證件「大通證」簽註受刁難，及要求台灣方面學校證件不得出現「國立」等文字。

對此，馬英九上午出席「肝病防治學術基金會26週年慶」前受訪表示，大陸學生不能來台灣，其實是台灣的損失，因為兩岸年輕人的交流，對兩岸長期和平發展，是有利的，「所以要趕快糾正，這太不像話了」。

教育部5日行文全台大專校院，同意開放境外學生返台繼續就學，其中也包括五千多名在學陸生。教育部表示，此舉已經我國疫情指揮中心同意。但教育部同日傍晚改口，原本開放的對象原則上需排除陸生，僅限應屆畢業生可返台就學。

國民黨認為，一日之內從全面開放變成歧視陸生返台，顯示民進黨政府內部對此立場的嚴重歧異，且有明顯的政治力介入官僚決策。

國民黨表示，同等重要的是，教育部所言之「兩岸考量」究竟為何？民進黨政府有必要向全民提出解釋。國民黨質疑，此種「兩岸考量」乃明顯排除陸生的例外作法，無疑是再次向對岸社會傳遞敵意，賴清德、卓榮泰等民進黨政治人物過往所稱的「反共不反中」已經形同虛言。



國民黨認為，當前兩岸政治氣氛緊張，正式對話管道中斷，兩邊社會對抗意識日升，此時開放陸生返台就讀，既能維護陸生的受教權，又可顯示台灣在兩岸僵局中，不以教育交流為「人質」或「報復籌碼」，這種作法才是真正促進兩岸和平的「兩岸考量」。