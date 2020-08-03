馬英九稱李登輝為九二共識打基礎　陳水扁轟：豪X話

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九日前赴台北賓館追思前總統李登輝，隨後於臉書發文將李登輝所定義「一個中國」做為自己「九二共識」的基礎，引起議論。對此，前總統陳水扁透過臉書批評，「豪X話」。

馬英九指出，1992年8月1日早上9點，李總統在台北賓館斜對面的總統府主持國家統一委員會第八次全體委員會議，通過《關於「一個中國」的涵義》決議，也就是「海峽兩岸均堅持『一個中國』之原則，但雙方所賦與的涵義有所不同」。

馬英九指出，這項決議，為同年11月16日兩岸海基會與海協會達成「一中各表」的「九二共識」，奠定基礎。李總統主持國統會所通過的「一中涵義」決議，是他在兩岸關係上留下的重要政績，也是他對兩岸和平往來的貢獻，沒有人能夠否認。

對此陳水扁質疑，九二年香港會談並不存在「九二共識」4個字，直到2000年4月28日陸委會主委蘇起才首次提到「九二共識」，但後來坦承，那是他創造出來的新名詞，而蘇起也說過「九二共識」是「假議題」，但馬英九卻拿來「真詐騙」。

陳水扁指出，2015年5月2日李登輝針馬英重申「九二共識」是兩岸關係最重要的基礎受訪表示，九二共識沒有共識，「九二共識」是最不重要的「豪X話」，「九二共識」是蘇起製造出來讓國民黨安心的。因此，陳水扁責砲轟馬英九，「講啥米『豪X話』」。

▲前總統馬英九。（資料照／記者孫于珊攝）