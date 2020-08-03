　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九稱李登輝為九二共識打基礎　陳水扁轟：豪X話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前總統陳水扁龍山寺參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九日前赴台北賓館追思前總統李登輝，隨後於臉書發文將李登輝所定義「一個中國」做為自己「九二共識」的基礎，引起議論。對此，前總統陳水扁透過臉書批評，「豪X話」。

馬英九指出，1992年8月1日早上9點，李總統在台北賓館斜對面的總統府主持國家統一委員會第八次全體委員會議，通過《關於「一個中國」的涵義》決議，也就是「海峽兩岸均堅持『一個中國』之原則，但雙方所賦與的涵義有所不同」。

馬英九指出，這項決議，為同年11月16日兩岸海基會與海協會達成「一中各表」的「九二共識」，奠定基礎。李總統主持國統會所通過的「一中涵義」決議，是他在兩岸關係上留下的重要政績，也是他對兩岸和平往來的貢獻，沒有人能夠否認。

對此陳水扁質疑，九二年香港會談並不存在「九二共識」4個字，直到2000年4月28日陸委會主委蘇起才首次提到「九二共識」，但後來坦承，那是他創造出來的新名詞，而蘇起也說過「九二共識」是「假議題」，但馬英九卻拿來「真詐騙」。

陳水扁指出，2015年5月2日李登輝針馬英重申「九二共識」是兩岸關係最重要的基礎受訪表示，九二共識沒有共識，「九二共識」是最不重要的「豪X話」，「九二共識」是蘇起製造出來讓國民黨安心的。因此，陳水扁責砲轟馬英九，「講啥米『豪X話』」。

▲▼馬英九20200522出庭太陽花殺人未遂案。（圖／記者孫于珊攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者孫于珊攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
外國女搭北捷不戴口罩！乘客勸阻　她反尖叫：Don't tou
快訊／國道1號同一地點「2起追撞」！　16轎車撞成一團
哈格比強度將達顛峰！鄭明典PO圖示警「這颱風尾…」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁糗了！青創座談技癢「戴瓦斯桶安全帽」騎歐兜賣繞圈　恐吞500元罰單

馬英九稱李登輝為九二共識打基礎　陳水扁轟：豪X話

快訊／陳水扁撐柺杖冒大雨弔唁李登輝：他不幸過世讓我徹夜難眠

李登輝接班蔣經國「7關鍵曝光」　學者分析：蔡英文得到真傳

北市就服處徵才活動4日開跑　提供172職缺、月薪最高達40K

民眾黨首次黨員大會「爆滿俯拍照」曝光！　支持者嗨喊想哭

立委收賄千萬！砲打經濟部卻無效？　關鍵「弊案防火牆」曝光

南下挺李眉蓁造勢！2藍委「中途登出」上高鐵被抓到…發言人反擊：像極了愛情

捷運、貓纜、兒童新樂園　北捷公布颱風「暫停營運」標準

快訊／徐永明「借錢發薪水」捲入貪汙！時力回應：若羈押立刻停權

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

陳其邁糗了！青創座談技癢「戴瓦斯桶安全帽」騎歐兜賣繞圈　恐吞500元罰單

馬英九稱李登輝為九二共識打基礎　陳水扁轟：豪X話

快訊／陳水扁撐柺杖冒大雨弔唁李登輝：他不幸過世讓我徹夜難眠

李登輝接班蔣經國「7關鍵曝光」　學者分析：蔡英文得到真傳

北市就服處徵才活動4日開跑　提供172職缺、月薪最高達40K

民眾黨首次黨員大會「爆滿俯拍照」曝光！　支持者嗨喊想哭

立委收賄千萬！砲打經濟部卻無效？　關鍵「弊案防火牆」曝光

南下挺李眉蓁造勢！2藍委「中途登出」上高鐵被抓到…發言人反擊：像極了愛情

捷運、貓纜、兒童新樂園　北捷公布颱風「暫停營運」標準

快訊／徐永明「借錢發薪水」捲入貪汙！時力回應：若羈押立刻停權

H＆M最浪漫的聯名之一！攜手黎巴嫩小眾品牌打造「太陽花裙」美翻天

戴口罩+上妝「臉痘狂冒」增兩成　皮膚科醫師傳授改善秘訣

不定時出沒快來找阿伯！台中三輪車花生豆花　一碗35元裝超滿

「叭三小」！　墾丁汽機車駕駛吵起來　街頭互嗆砸安全帽嚇哭小孩

A-Rod 後洋基第一人！　火燙「法官」連五戰開轟

中職／下半季換球全壘打大減　各隊全壘打每場不到1轟

患者「吞嚥困難」藥物如何使用？　藥師：需正確使用藥物以確保療效

還記得《古惑仔》烏鴉？張耀揚息影6年近況曝光！　腰痛到生不如死…山區行善被推爆

馮提莫「LIVE全開麥」真實嗓音曝光！　網比對CD歌聲聽呆

驚現圓山聯誼會「泳裝超狂剪裁」網全看傻：有那麼大喔　《玩很大》凱莉解放隱藏版美胸

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

政治熱門新聞

南下挺李眉蓁！2藍委「中途登出」被抓到

蘇嘉全女婿獲國營1600萬大單　高檔香氛蠟燭負責人回應了

即／徐永明捲入貪汙　時力回應了

立委收賄千萬砲打經濟部卻無效？　關鍵「防火牆」曝光

民眾黨黨員大會「爆滿俯拍照」曝光

李眉蓁邀吳益政當副手　陳其邁：不只吃豆腐…還不尊重

趙正宇被爆收賄　孫大千：越大方的立委吃像越難看

徐永明批韓國瑜「禁不起誘惑的豬八戒」　網友狂酸

捷運、貓纜、兒童新樂園　北捷公布颱風「暫停營運」標準

快訊／民進黨廉政會：蘇震清只要羈押即刻停權

蘇嘉全請辭府秘書長　陳其邁揭露原因

高雄沒發大財？許淑華反擊陳其邁

快訊／蘇嘉全請辭總統府秘書長

快訊／陳水扁冒大雨弔唁李登輝：我徹夜難眠

更多熱門

相關新聞

快訊／陳水扁冒大雨弔唁李登輝：我徹夜難眠

快訊／陳水扁冒大雨弔唁李登輝：我徹夜難眠

前總統陳水扁3日一早冒著傾盆大雨北上，赴台北賓館參加前總統李登輝追思會，出現在鏡頭前的他撐著柺杖，對於李登輝不幸過世，陳水扁表示，他徹夜難眠，想到李登輝的貢獻與付出，他心存感激、非常敬佩；隨後，他也親筆留下「台灣民主之父，精神長存」的字條。

李登輝接班蔣經國「7關鍵曝光」　學者分析：蔡英文得到真傳

李登輝接班蔣經國「7關鍵曝光」　學者分析：蔡英文得到真傳

「李扁同框」牽手護台內幕曝　扁：內部有一股力量不贊成

「李扁同框」牽手護台內幕曝　扁：內部有一股力量不贊成

圖／李登輝追思會排隊人潮綿延大門外

圖／李登輝追思會排隊人潮綿延大門外

比利時籍工程師染疫　陳時中：境外移入可能性較高

比利時籍工程師染疫　陳時中：境外移入可能性較高

關鍵字：

陳水扁李登輝馬英九九二共識

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

退貨遠征隊上班路曝光！華莎站旁邊變小可愛

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

阿滴曝光5年前照片！網友放大被嚇到笑出：地方小痞子

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面