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馬來西亞前首相馬哈地　生涯第3次成立新政黨…誓言不再政治結盟

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▲▼馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／路透）

▲馬來西亞前首相馬哈地。（圖／路透）

文／中央社記者孫天美吉隆坡7日專電

95歲的馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今天宣布成立一個屬於馬來人和土著的新政黨，但相關政黨名字未定，因為必須先取得社團註冊局的同意。

這是繼新巫統和土著團結黨之後，馬哈地第3次成立新政黨。

馬哈地在吉隆坡Yayasan AlBukhary的新聞發布會上表示，新政黨將不會和任何政黨結盟，包括希望聯盟，「原因你們都懂」。引起哄堂大笑。

由馬哈地領軍的希盟政府，今年2月末因為馬哈地有意組成跨黨派政府不果，馬哈地所屬的土著團結黨部分黨員退出希盟，加入國民聯盟，以至國盟取得國會簡單多數票（114票對108票），奪取執政權。

不過馬哈地和一些土團黨領導仍留在希盟內，並和公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）為了成為希盟首相人選僵持不下，自此陷入漫長的口水戰。

馬哈地指出，雖然馬來西亞已有巫統、伊斯蘭黨和土團黨3個馬來人和土著的政黨，但這些政黨都戀權， 典當馬來人的尊嚴、宗教與鬥爭方向。

「新政黨將延續土團黨初衷，繼續對抗貪腐與盜賊統治。」馬哈地表示，土團黨當初創立是為了對抗前首相納吉（Najib Razak）的盜賊統治，不過如今卻遭到主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）騎劫，乖離了原本的 路線。慕尤丁是馬來西亞現任首相。

馬哈地原是土團黨總裁，但由於馬哈地與其他4名 黨領袖，於5月18日的國會會議中坐在反對黨的議席，遭主席慕尤丁宣布終止黨籍。馬哈地等人不服，於6月9 日向法院申請臨時禁令，要求法院宣判他們仍為合法黨 員，並且掌握原本職權；後來慕尤丁與其他黨領袖則向法院申請撤銷馬哈地所提出的相關訴訟。

因為吉隆坡高等法院今早駁回馬哈地等人提出仍是土團黨員的訴求，馬哈地因而決定成立新政黨。

法官羅哈尼（Rohani Ismail）援引1966年社團法令第18C條文指出，政黨的決定不能被帶上任何司法單位挑戰、上訴、撤銷或質疑，法庭也無權審理相關訴訟 、申請、質疑或審訊。「土團黨最高理事會已於6月4日 開會議決終止原訴人的黨籍，原訴人因而並沒有法律地位提出訴訟。」

值得一提的是，這項法令還是時任巫統黨主席和首相的馬哈地，於1987年黨爭中勝出後，為免對手橫生枝節，推動修訂的法令。

馬哈地從政以來是第3次成立新政黨。

1988年2月4日，馬哈地所屬的「巫統」（United Malays National Organization,UMNO）因為一些未註冊的支部參與黨選，巫統被法庭宣判為非法政黨。馬哈地因而成立新政黨取名「新巫統」，英文名為United Malays National Organization（New），簡稱UMNO (New)，並把巫統的黨產轉移到新巫統。

後來「新巫統」又易名為「巫統」，也是目前國盟政府成員中的執政黨之一。

2016年9月，馬哈地在退出巫統7個月後，連同遭開除巫統黨籍的前副首相慕尤丁創辦土著團結黨，馬哈地出任總裁，慕尤丁則擔任主席。

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