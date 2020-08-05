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台中推「希望存摺」累點數！　繳交1公斤↑回收物換防疫好物

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▲▼回收防疫齊步走，民眾凡是開立「希望存摺」就可換好康。（圖／翻攝自台中市政府官網）

▲回收防疫齊步走，民眾凡是開立「希望存摺」就可換好康。（圖／翻攝自台中市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

因應新冠肺炎防疫活動，台中市政府環保局今年舉辦「集合啦！希望資友會，回收、防疫齊步走」活動，即日起至8月31日止，鼓勵民眾回收集點換生活用品，加入資源回收行列。此外，環保局也推出「希望存摺」，只要是新朋友開立並繳交1公斤以上回收物，或是舊朋友揪人開立，都可獲得1份防疫小物，但數量有限。

環保局局長吳志超表示，自105年起，為了配合行政院環境保護署推動「希望資收站」，促進垃圾減量，並加強防疫工作，因此台中截至目前共設置158處希望資收站，累計1萬0496戶開立「希望存摺」。希望存摺不但可以累計點數，還能免費兌換多種生活用品。

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「集合啦！希望資友會，回收、防疫齊步走」的活動主要是希望鼓勵民眾回收、垃圾減量，而回收項目以各里的希望資收站為主。每戶住戶以辦理1個存摺為原則，同一戶住戶不得重複辦理，民眾可藉由集點來換生活用品，並一同加入資源回收行列。

透過這個活動讓民眾參與回收，同時也能落實個人防疫措施，吳志超提到，新朋友只要加入開立「希望存摺」，並且繳交1公斤以上回收物，就可任選1件防疫小物，包括口罩收納盒、酒精抗菌濕巾、隨身紙香皂、按鍵專用消毒筆等商品；舊朋友介紹更多新朋友開立，同樣也可獲得防疫小物。

▼「集合啦！希望資友會，回收、防疫齊步走」活動從即日起至8月31日止。（圖／翻攝自台中市政府官網）

▲▼「集合啦！希望資友會，回收、防疫齊步走」活動從即日起至8月31日止。（圖／翻攝自台中市政府官網）

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