強化立委集體收賄證據！檢調首度提訊行賄金主李恆隆、白手套郭克銘

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦立委涉嫌集體收賄案，除正抗告爭取高院認同收押先前已獲交保的徐永名、趙正宇外，案件偵辦腳步毫不停歇，7日首度提訊涉嫌行賄立委至少2000多萬元的前太流公司董座李恆隆、白手套郭克銘、以及涉賄立委廖國棟助理丁復華、立委趙正宇助理林家騏等4人，追查立委涉嫌收賄情節。

▲廖國的的助理丁復華7日首度被檢調提訊。（圖／記者劉昌松攝）

李恆隆等4人在看守所度過2個晚上後，7日一早就被提訊到台北地檢署，由調查局北機站幹員逐一帶走訊問，據了解，辦案人員目前首要鞏固行賄者與收賄者接觸與金錢交付過程，釐清立委收錢的對價關係。

▲白手套郭克銘是全案關鍵靈魂人物，遭羈押後也在檢調首波提訊名單。（資料照／記者游宗樺攝）

根據檢調追查，李恆隆為了奪回SOGO百貨的經營權，從2013年起，自行與廖國棟與廖的助理丁復華聯繫，希望廖國棟協助施壓經濟部官員，撤銷遠東增資登記，之後開始透過政治公關郭克銘當白手套，繼續聯繫其他包括蘇震清、徐永明、陳超明等人和他們的助理。根據掛線監聽以及行動蒐證，懷疑李恆隆錢後已經撒了至少2000多萬元行賄立委與助理們。

此外，郭克銘還涉嫌另外接受殯葬業者請託，協助行賄立委趙正宇，施壓陽明山國家公園管理處，將業者土地畫出國家公園管制區外，變更地目以方便開發利用，而為了釐清業者、白手套、與立委助理們之間的聯繫經過，檢調7日首度提訊李恆隆、郭克銘等4人進行調查。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

女房東喝雞湯昏睡後醒來「套子在裡面」 「超級噁心」色運將判賠80萬元

8月女嬰嘴唇發紫送醫不治「胃裡全空」 保母疑放任不管延誤就醫起訴

歐爸要300萬修遊艇...她匯300萬「像極了愛情」 亞洲大廠慘淪詐騙帳戶