槍砲重犯開轟1人險死！帶女友逃亡遇盤查　狠扣板機襲警下場曝

▲桃園市潘姓男子2年前8月持改造手槍打傷人在逃，後來遭桃園警方盤查時，竟持槍襲警後企圖逃逸被員警圍捕制伏到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子2年前涉嫌持改造手槍在新北市鶯歌區向洪姓男子開槍導致受傷險死，潘男案發後逃逸，同年9月間與黃姓女友在中壢區街頭被員警攔檢時竟開槍襲警，後與員警肢體衝突時拒捕，但遭優勢警力圍捕壓制到案，潘男偵訊時坦承持槍傷人等事實，桃檢7日偵結將潘男依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂、妨害公務等罪嫌提起公訴。

▲桃園市潘姓男子2年前8月持改造手槍打傷人在逃，後來遭桃園警方圍捕制伏到案。（資料照／翻攝自臉書《爆料公社》）

檢警調查，40歲的潘姓男子有殺人未遂、槍砲彈藥等前科，前年8月28日清晨6時許，在新北市鶯歌區晨曦街與洪姓男子發生爭執，潘涉嫌持改造手槍向洪射擊，導致洪男頭部撕裂傷、左大腿開放性傷口之傷害，潘犯案後持槍逃逸。

▲桃園市潘姓男子2年前8月持改造手槍打傷人在逃，後來遭桃園警方圍捕制伏到案，起出襲警用改造手槍。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

同年9月3日晚間10時許，潘男夥同黃姓女友在中壢區中北路上，見員警出現立即掉頭逃逸，員警立即上前盤查，潘男趁員警不注意之際轉身逃逸，還回頭對員警開槍襲擊，員警通知線上警網圍捕時，潘男拒捕還與員警發生扭打衝突，連黃姓女友都上前將員警拉開，最後雙方都掛彩受傷，警方後來在潘男身上起出改造手槍，彈匣、9厘米子彈9發、安非他命3包（總重9.42公克）與吸食器等證物，員警逮捕過程被民眾拍攝上傳臉書《爆料公社》。

檢警偵訊查出，潘男有槍砲、毒品等前科，黃女也有毒品前科，兩人是男女朋友關係，潘男坦承犯行，辯稱改造手槍與子彈是透過拍賣網站購買的，後來去年也持槍向桃園與屏東警方自首繳交槍彈；桃檢認為，潘男擁槍自重，拒絕員警盤查已涉及妨害公務罪嫌，持有具有殺傷力之槍械，偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務與殺人未遂等罪嫌提起公訴。

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