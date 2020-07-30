才騎幾個路口...桃園男偷機車「8分鐘就被逮」　當場愣住無言

▲桃園市楊姓男子29日上午在蘆竹區竊取路旁機車在市區閒逛，警方迅速在8分鐘內逮捕楊男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子29日上午徒步外出，發現停在家門前一輛機車未鎖龍頭，見四下無人竊取後騎著機車在市區閒逛，失主發現機車遭竊後立即報警，蘆竹警方獲報後調閱路口監視器，正巧發現了楊男騎著失竊機車逛大街，趕緊動員線上警網攔截圍捕，僅花費8分鐘當場人贓俱獲，楊男才剛竊取得手，還騎不到幾個路口就被警方逮捕，當場傻眼說不出話來。

▲桃園市楊姓男子29日在蘆竹區竊取機車在市區閒逛，警方根據路口監視器8分鐘內逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，29日上午11時許，南崁派出所接獲報案指稱，停放在五福路巷內藍色山葉機車遭竊，副所長詹士毅、警員洪志杰、金育軒等3人根據失主報案失竊地點立即研判竊賊可能行進方向，沿著南崁路搜尋很快在南崁路、五福路口發現了竊賊身影，趁62歲楊姓男子正在人行道停車之際，迅速上前逮人，逮捕時間則為上午11時8分。

▲桃園市楊姓男子29日在蘆竹區竊取機車，警方8分鐘內逮捕楊男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊姓男子對員警突然出現一臉訝異，辯稱訪友途中經過五福路106巷內，見停放路旁藍色山葉機車龍頭未上鎖才臨時起意竊取作為代步工具，未料才騎沒幾分鐘就被逮捕，全案依竊盜罪嫌將楊梅移送桃檢偵辦；蘆竹警分局呼籲，汽機車停放時務必上鎖，建議盡量停放在燈光明亮處，下車時務必取下鑰匙，以免成為竊賊覬覦目標。

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