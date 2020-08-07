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南崁派出所揮別百年歷史原地重建　鄭文燦：2年後迎接嶄新蘆竹警分局新風貌

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▲桃園市長鄭文燦6日出席蘆竹警分局「南崁派出所百年風華回顧」活動，與分局長黃益三（右一）、副局長林漢堂（左二）等人手持金磚，象徵百年傳承。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦6日出席蘆竹警分局「南崁派出所百年風華回顧」活動，與分局長黃益三（右一）、副局長林漢堂（左二）等人手持金磚，象徵百年傳承。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

創立於1897年的南崁派出所已有123年歷史，因蘆竹警分局長期租用農會大樓，市府乃決定在南崁派出所用地原地重建，鄭文燦6日出席「南崁派出所百年風華回顧」活動時表示，南崁派出所已度過兩甲子歲月，也是蘆竹區最早發源地，新的蘆竹警分局預計2022年11月以嶄新面貌與鄉親見面。

蘆竹警分局分局長黃益三指出，南崁派出所原址將重建蘆竹警分局，南崁派出所未來將進駐一樓，為紀念南崁派出所百年歷史，分局與南崁派出所共同蒐集相關老照片，訪談多位地方耆老製作「南崁派出所百年風華回顧」影片，回顧南崁派出所與蘆竹發展蛻變，共同迎接嶄新的蘆竹警分局。

▲南崁派出所即將拆除，原地重建蘆竹警分局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲南崁派出所即將拆除，原地重建蘆竹警分局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，南崁是桃園市重要的歷史發源地之一，早年先民從八里與舊的南崁港上岸，沿南崁溪到達南崁，當時稱為「南崁社」，以五福宮為主要信仰，現今的南崁派出所則於1897年成立，是日治時期蘆竹地區第一個建立的派出所，也是當時地方行政中心，更是蘆竹最早發源地，這也就是南崁地名響亮主要原因。

▲桃園市長鄭文燦6日出席蘆竹警分局「南崁派出所百年風華回顧」活動，員警介紹南崁百年歷史緣由。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦6日出席蘆竹警分局「南崁派出所百年風華回顧」活動，員警介紹南崁百年歷史緣由。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，蘆竹警分局改建計畫擬定前，總共提出4個改建方案，但考量計畫時程可行性與員警執勤方便，最後選擇在南崁派出所原地重建最為適宜，新的蘆竹警分局大樓，總工程經費約3億2千萬元，總樓地板面積約2318坪，為地上7層、地下2層的現代化建築，大樓將有體技館、餐廳與禮堂等設施，讓員警有更舒適辦公環境與運動、訓練空間，南崁派出所未來將進駐分局一樓，繼續為市民服務，蘆竹分局興建期間，南崁派出所將於本月13日起搬遷至錦中活動中心，繼續服務市民。

▲桃園市長鄭文燦6日出席蘆竹警分局「南崁派出所百年風華回顧」活動，員警介紹南崁百年歷史緣由。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警分局舉辦「南崁派出所百年風華回顧」活動，員警在留言板上留言紀念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭市長還說，蘆竹區目前已有16萬人口，未來隨著捷運A10山鼻站、中正北路重劃、坑口的航空城開發區與大竹重劃區陸續完成，估計會湧入更多人口，很快就會達到20萬人，市府提出「蘆竹南崁亮點計畫」，改建蘆竹分局即是計畫的第一步，未來將蘆竹區公所與南崁公有市場合併改建為新的行政園區，還會興建大型停車場、區公所廳舍，納入更多文教設施，期盼改善當地生活機能，讓蘆竹成為桃園的新亮點區域。

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