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人夫偷吃逾20年中風臥床　正宮手機發現2女鹹濕影片...怒告求償百萬

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▲桃園市杜姓男子前年中風倒臥在床，妻子從其手機查出竟同時與2女交往，甚至還贈送小三豪宅怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市杜姓男子前年中風倒臥在床，妻子從其手機查出竟同時與2女交往，甚至還贈豪宅給小三怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市杜姓男子與妻結縭近30年，前年6月突然中風倒臥在床，妻子卻發現其手機竟與黃女、顏女交往且有親密關係，其中與黃女交往逾20年，甚至還餽贈豪宅，提供信用卡供其刷卡，氣得分別控告2人侵害配偶權；法院審結判黃、顏等2女需賠杜妻50萬元，本案還可上訴。

法院判決書指出，據杜妻指控，她與先生結婚近30年，黃女明知杜男是有配偶之人，黃女卻介入其婚姻，還與其發生多次性行為，直到2年前先生中風臥病在床，她暫時保管其手機時才驚覺丈夫除與黃女交往外，還同時與顏姓小四交往，其中與黃女交往已逾20年，丈夫甚至還餽贈其一棟豪宅，還給其信用卡刷卡繳付日常開銷，2女害她婚姻被毀且身心受創，分別向黃、顏2女求償百萬元。

黃女坦承與杜男交往逾20年，直到前年中風才終止，但交往過程沒有發生性行為，因為杜會完全掌控其行程，偶而手機沒即時回覆即遭辱罵，她默默忍受，多處於被動與無奈之角色；她雖侵害杜妻配偶權，但相較一般婚外情第三者直接影響或介入原配家庭狀況，情節較輕，且杜也同時和顏女交往，顯見杜周旋在原配、自己與顏女3人間，客觀上不可能占據杜男大量時間，認為杜妻求償百萬元金額過高。

法院認為，杜妻提出相關對話截圖、民事答辯狀與不起訴書等證據佐證，可見黃女確實侵害其配偶權，審酌黃女明知杜已婚，仍與杜男交往，破壞原配婚姻，審酌其職業、學歷與收入等條件，審結判處黃女與顏女應賠償杜妻50萬元，本案還可上訴。

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