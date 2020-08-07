貨車鋼板突出如「絕命終結站」　女騎士碰撞爆頭慘死...車主下場曝…

▲桃園市戎姓男子今年1月間駕駛貨車到中壢區某資源回收站，因車斗後方載運過長的鋼板突出2.3公尺，導致吳姓女騎士未察撞上慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市戎姓男子今年1月間駕駛貨車載運鋼板至中壢區某資源回收場，戎男未注意鋼板突出車斗有2.3公尺，導致後方經過吳姓女機車騎士因夜色昏暗迎面撞上，當場人車倒地因顱內出血與肋骨骨折等傷勢送醫不治，戎男向警方坦承自己是肇事車主，桃檢7日偵結依過失致死罪嫌將戎男提起公訴。

檢警調查，39歲的戎姓男子在今年1月13日晚上6時許，駕駛貨車載運鋼板至中壢區中正路某資源回收場，因資源回收廠內正好在處理回收物，戎男倒車回大門外等候，但其車斗載運鋼板過長，後方突出約2.3公尺，其中有1.2公尺還超出路面，但戎男卻未架設反光或警告標誌。

▲桃園市戎姓男子今年1月間駕駛貨車到中壢區某資源回收站，因車斗載運過長的鋼板突出2.3公尺，導致吳姓女騎士撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未久，吳姓女騎士騎車經過，因天色昏暗未察覺貨車車斗突出之鋼板，以致連人帶車迎面撞上，當場倒地昏迷，經送醫急救後因顱內出血、肋骨骨折，最後因創傷性休克不治死亡，中壢警方據報後趕往處理，戎男主動向警方自首為肇事車主。

檢警偵訊時，戎男坦承疏失導致吳姓婦人撞上突出鋼板致死，吳女丈夫也指證是戎男疏失造成事故意外，中壢警方則提供交通事故調查表，主因戎男後載的鋼板突出還延伸至路面肇禍；檢方認定戎男犯行明確，偵結依過失致死罪嫌將戎男提起公訴，檢方考量戎男犯後主動自首，向法院建請減輕其刑。

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