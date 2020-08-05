3分鐘「急速改口」...境外生開放政策大轉彎！教育部次長：考量兩岸情勢

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（5日）指出，開放各國境外舊生全面返台，但因「兩岸情勢」排除陸生舊生。教育部次長劉孟奇稍早向媒體表示，教育部今日已發函給各大學表示，各國境外生均可返台，其中包含陸生。但採訪一半，劉孟奇臨時離席3分鐘，回來後立刻改口，陸生僅限應屆畢業生可返台。

教育部指出，考量目前境外生入境秩序及檢疫情形良好平順，且居家檢疫場所除了防疫旅館外，暑假也已納入檢核通過的校內外獨層或獨棟檢疫宿舍，因此決定再擴大範圍，讓更多境外生可向各校申請入境。

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▲教育部表示，今起開放各國境外舊生全面返台。（圖／記者楊熾興翻攝）

不料，就在劉孟奇接受媒體訪問時，臨時被幕僚叫出記者室，3分鐘回來後「政策大轉彎」，改口表示，考量兩岸情勢，這波舊生開放將不包含陸生，教育部將補追公文，請各大專校院以今晚教育部所發的公文為準。有記者提問，「兩岸考量是政治考量，還是疫情考量？」劉孟奇僅回應，最新政策依公文為準。

對於政策反反覆覆，事後劉孟奇再補充表示，考量到兩岸情勢的發展，兩岸事務的主管機關對於現階段是否開放非應屆畢業生的大陸學位生來台有不同意見，希望教育部再行審慎評估，教育部尊重主管機關的權責和意見，所以暫緩開放陸生舊生，後續會跟兩岸事務主管機關評估，再決定開放時機。另外，雖然公文重發補正，但因為這是申請制，所以不會影響學生權益。

▼教育部稍早宣布，各國境外在學生可來台就學，但陸生排除在外。（圖／記者崔至雲翻攝）

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