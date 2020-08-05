陸生開放大轉彎原因曝光！陸委會：對岸阻撓返台　要學校證件「不能寫國立」

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

教育部5日宣布開放各國境外舊生全面返台，但後又突然改口排除陸生，指是兩岸方面的主管機關（陸委會）有意見。對此，陸委會晚間表示，上月底已開放應屆畢業陸生可返台就學，但實際入境只有10多人，還發生陸方阻撓陸生返台就學的個案，包含刁難「大通證」簽注、要求台灣學校證件不得出現「國立」字樣等，「實在難以期待陸方會同意其他陸生能順利來台。」

陸委會指出，政府基於兼顧「防疫優先」與保障含陸生在內的所有境外生受教權益的考量，於7月22日宣布開放包括陸生在內之應屆畢業境外生返台入境就學，但開放迄今已逾2週，實際入境返台陸生人數僅寥寥十餘人，且據瞭解，近期還發生多起陸方阻撓陸生返台就學的個案。

▼境外生返台受阻，權益小組赴教育部外抗議。（圖／記者崔至雲攝）



陸委會提到，阻撓的案例，包含陸生申請來台證件「大通證」簽注遭受刁難，或被要求提出台灣學校證件不得出現「國立」等文字，「到底是何方阻撓陸生來台，已相當清楚，陸方對於急需返台完成學業的應屆畢業陸生尚且如此，實在難以期待陸方會同意其他陸生能順利來台。」

陸委會強調，他們向來主張兩岸關係正向發展是雙方共同的責任，因此，在陸方對陸生返台仍設置政治障礙的情況下，政府仍將持續觀察陸方反應，在雙方善意互動的前提下，視疫情發展，秉持循序漸進、井然有序原則，審慎研議開放時機。

陸委會還說，對於暫未能入境的陸生，仍將會同主管機關教育部請各校持續辦理安心就學方案給予協助。

▼香港境外生抵達台灣。（圖／記者楊熾興翻攝）

