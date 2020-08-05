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教育部急轉彎「只禁陸生」來台　網友風向超亂「兩派戰翻」

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▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲開放境外生的政策，一日之間突然急轉彎，引發正反兩派激烈辯論。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

教育部今（5日）原本發文各大專校院，宣布將擴大19個地區以外的各國境外舊生，都能申請入台，其中尤以陸生為大宗。不料，教育部次長劉孟奇傍晚表示，考量兩岸情勢，這波舊生開放將不包含陸生，僅限應屆畢業生可申請來台就學。境外生就學政策「急轉彎」的風波，也在PTT上引發正反兩翻的激烈辯論。

教育部今日發函給全台大專校院，考量目前境外生入境返台秩序及檢疫能量平順，且居家檢疫場所除防疫旅館外，暑假期間納入地方政府核可校內外獨棟檢疫宿舍。教育部再報請指揮中心同意境外生返台方案，同意從5日起再開放7月15日前宣布未開放的國家／地區境外學生來台就學。開放的19國的境外學位生有10397人左右，最大宗為陸生。

請繼續往下閱讀...

▲▼中央流行疫情只會中心記者會,教育部次長劉孟奇。（圖／疾管署提供）

▲教育部次長劉孟奇。（圖／疾管署提供）

政策公布後不久，教育部次長劉孟奇傍晚接受媒體採訪到一半時，卻臨時離席3分鐘，回來後立刻改口表示「因兩岸考量」，排除陸生舊生來台，陸生僅限應屆畢業生可申請來台就學。

對於境外生突然禁止陸生就學急轉彎，PTT八卦板上兩派網友戰翻，支持的網友認為，「蠻合理的啊，空間有限，你陸生當然放最後啊」、「不錯啦被幹還會轉彎，要是kmt就阿米巴硬幹到底」、「反正開不開放柯韓粉都會罵，堅持政府做對的事情」、「這樣才對，茲事體大，真的爆發疫情教育部抗得起嗎」、「髮夾彎也沒差，中國現在自顧不暇，頂多該幾句而已」。

▲▼ 教育部宣布，各國境外在學生可來台就學。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲教育部稍早宣布，各國境外在學生可來台就學，但陸生排除在外。（圖／記者崔至雲翻攝）

但也有網友酸說，「都不要開放不會喔？新冠肺炎對你們來說是笑話嗎？」、「原來是用政治判斷來防疫啊！又變中國輿論戰把柄」、「這還差不多 但是其他國家也可以不開放嗎？」、「政府的國籍歧視又來了」、「其他國家疫情也是嚴重啊，開放給他們進來到底是」、「美國炸成這樣子結果只擋陸生？防疫真的廢到笑」。

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