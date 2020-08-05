開放入境「髮夾彎收回」　陸生傻眼：被當猴子耍「本來我還幫台灣講話」

▲台灣大學在防疫期間不開放訪客入內。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

教育部5日宣布開放各地境外舊生返台，許多陸生都相當振奮，但消息才公布沒多久，教育部竟又突然改口，將陸生排除在開放之列，令陸生們的心情瞬間跌落谷底。就讀台大的陸生小陳（化名）表示，聽到開放的第一時間，她真的很開心，已經在想怎樣度過隔離時光，沒想到竟會「大轉彎」，感覺像被當猴子耍，「這很明顯已無關疫情了，很多開放的地方情況都比大陸嚴重很多，為什麼只針對我們？」

小陳告訴《ETtoday新聞雲》記者，從年初大陸學生被禁止來台，到現在已經超過半年，一開始大陸的疫情的確嚴重，她能夠理解台灣的做法，所以並沒有太多怨言，「當時很多同學都很不滿，我還幫忙台灣講話，安撫那些同學，請他們多體諒，解釋這樣做都是為了防疫，病毒的傳染性真的很強，減少移動也能自我保護，何況還有視訊教學，同樣能上課。」

▲境外生返台受阻，權益小組赴教育部陳抗。（圖／記者崔至雲攝）

但後來越來越多國家都開放了，陸生卻還是被排除，就令小陳開始感到不太舒服，她表示，台灣的官方每次拒絕陸生，都說是疫情考量，但後來大陸的情況已經獲得控制了，卻還是同一套理由，不然就是說不信任大陸官方的數據，「就算不信任大陸的數據，可是很多地方情況明顯比大陸嚴重，確診數持續在新增，為什麼就能開放？原本我還幫忙講話的，也開始感到失望了。」

不過，更令小陳心碎的還在後頭，她說，5日下午看見同學在分享訊息，說台灣教育部已宣布開放各地境外舊生返台，大家都非常開心，先前對台灣官方的不滿也煙消雲散，「能回去上課才是最重要的，所以大家都很振奮啊，原本罵不停的人也不罵了，開始討論要準備甚麼行李，怎麼度過隔離檢疫的時光。」

▼近期陸續有境外生返台。（圖／記者楊熾興翻攝）



「沒想到，開心還不到一個小時，教育部竟然改口，說開放的沒有陸生！是把我們當猴子耍嗎？」小陳指出，那一刻，大家的心情都瞬間跌落谷底，真的很受傷，「開放了又馬上收回，真的有一種被針對的感覺，好像有人故意在阻擋！我們只是想來讀書，為什麼要受到這種差別對待？」

最後，小陳強調，她雖然非常失望，也相當受傷，但仍然期待能回台灣上學，「會來台灣的陸生，大部分都是對台灣有好感的，我在台灣的期間，也交了很多台灣朋友，受到很多照顧，深刻感受到台灣人的溫暖，希望不要因為這次事件，把我們對台灣的愛都抹殺光了。」

對於陸生開放入境「髮夾彎收回」，陸委會5日晚間表示，上月底已開放應屆畢業陸生可返台就學，但實際入境只有10多人，還發生陸方阻撓陸生返台就學的個案，包含刁難「大通證」簽注、要求台灣學校證件不得出現「國立」字樣等，「到底是何方阻撓陸生來台，已相當清楚。」

陸委會並強調，在陸方對陸生返台仍設置政治障礙的情況下，政府仍將持續觀察陸方反應，在雙方善意互動的前提下，視疫情發展，秉持循序漸進、井然有序原則，審慎研議開放時機。