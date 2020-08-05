教育部3分鐘改口「排除陸生」　陳玉珍：政策大轉彎！令人傻眼

▲陳玉珍批評，開放政策大轉彎，令人傻眼。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

教育部5日發函給全台大專院校指出，在指揮中心同意下，開放各國境外舊生全面來台就學，不料中途改口「考量兩岸情勢」，排除陸生。國民黨立委陳玉珍5日晚間批評，稍早才稱讚陸委會有點進步，沒想到轉眼間「政策大轉彎」，令人傻眼。

教育部稍早發文表示，考量目前境外生入境秩序及檢疫情形良好，且居家檢疫場所除了防疫旅館外，暑假時也納入檢核通過的校內外獨層或獨棟檢疫宿舍，加上有集中檢疫所預備的500床，因此經指揮中心同意，開放所有國家／地區境外生來台就學（含陸生）。

▲教育部次長劉孟奇。（圖／疾管署提供）

教育部次長劉孟奇稍早受訪時，宣布上述內容，不料期間突然被幕僚叫出記者室，離席整整3分鐘，等到再次回來時「政策大轉彎」。劉改口表示，考量兩岸情勢，這波開放不包含陸生，教育部將補追公文，請各大院校以今晚最新公文為主。

對此，陳玉珍5日晚間7點多在臉書表示，很遺憾，一個小時前才剛剛稱讚陸委會有點進步，即將在8月5日全面開放境外生（包含陸生）返台就學，怎料轉眼之間政策大轉彎，又宣布不包含陸生，「政府應該講清楚，是不是根本就完全不歡迎大陸學生來台灣就學！」

▲教育部稍早公文指出，開放各國境外在學生來台就學。（圖／記者崔至雲翻攝）

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