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情趣用品掉一地！女店員調監視器…見等身娃娃半夜「轉身看鏡頭」嚇壞

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網搜小組／柯振中報導

「我們看了許久之後，只有一個疑問……我們是不是該逃離這個職場。」台北某家情趣店近日發生怪事，只要店員早上上班，就會發現貨架上的商品散落一地，怎麼也找不到兇手，沒想到，調閱監視器後，看見等身娃娃「詭異轉身」，讓她嚇得動了離職的念頭。

這名店員在臉書上分享，今天一早開店時，她發現貨架商品散落一地，以為昨天有地震，就向同事確認，沒想到得到「沒有」的答案，因此想說遭小偷了，趕緊調閱監視器，想抓到兇手。

沒想到，兩人調閱監視器，看到詭異的畫面，嚇得動了離職的念頭，「我們看了許久之後，只有一個疑問……我們是不是該逃離這個職場？」

請繼續往下閱讀...

▲▼情趣用品店半夜「靈動」。（圖／翻攝臉書粉專）

▲原先收好的椅子突然滑出，貨架上的商品大力摔到地上。（圖／翻攝臉書粉專）

依據監視器畫面，當時情趣用品店內完全沒人，裝有滑輪的椅子卻像受到外力推動一般，突然往外滑去，接著又有貨品從架上大力砸下，而附近的貨架也分別有商品掉落，看起來非常像有人動手撥弄，才導致商品散落一地。

此外，店內的警報器因不明原因突然響起，接著在展示櫃內的等身娃娃突然動了起來，原先臉朝前方玻璃門，突然轉成面向監視器的方向，看起來十分詭異。

▲▼情趣用品店半夜「靈動」。（圖／翻攝臉書粉專）

眾多網友看完，紛紛嚇壞留言，「乾我這個真的嚇死」、「X那個塑膠模特兒動好口怕」、「我覺得…是不是你們開店沒在拜拜」、「要去去土地公廟拜一下喲。」

對此，該家情趣用品店回應，近日時常發生貨品散落的狀況，懷疑半夜被闖空門，當天發現狀況特別嚴重，因此才調閱監視器，沒想到發現這種狀況，「我們將會好好處理這次的事件，處理後續我們將會再跟大家回報，謝謝大家關心。」

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