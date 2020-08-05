林智堅環島合體黃偉哲　百年商港透過設計力重生

▲黃偉哲帶領林智堅品嘗最經典的台南式早餐。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅「設計力，請你幫幫忙」行程第五站來到台南市，台南市長黃偉哲帶領林智堅體驗最道地台南人第一天，一早先從品嘗最經典早餐魚丸湯加肉燥飯開始，聽傳承三代的永記虱目魚丸劉永順如何打造虱目魚全餐，另外，他們還搭乘遊艇，出海從全新角度觀賞安平港之美，實地感受台南市將荒廢已久的安平商港，改造成具灘岸景觀風貌的觀光景點。

林智堅表示，新竹市與台南市相當雷同，城市發展早、城區內古蹟多，另外，新竹有半導體重鎮竹科園區、台南也有園區，他和黃偉哲市長都盼導入設計力讓城市變得更美更好。台南安平遊艇碼頭讓人驚豔，新竹市也有南寮漁港轉成的新竹漁人碼頭，盼能將台南經驗帶回，未來也打造出遊艇碼頭，讓新竹市民有更多休閒娛樂選擇。

林智堅說，誠摯邀請大家10月1日至11日來新竹參加台灣設計展，感受台灣設計力帶來的競爭力，設計展將是後疫情時代最大的全國活動，絕對讓大家收穫滿滿。

台南市長黃偉哲說，歡迎大家來台南使用三倍券，花兩百就有機會抽房子，找到「在台南的家」。台南市引進遊艇，以新觀光形式活化荒廢已久的安平商港，此處連接漁光島、安平老街，還有德陽艦等多個景點，讓旅客在台南看古蹟、吃美食外，還能漫遊水岸看景點，台灣雖小，每個城市都有獨特特色，盼能讓林智堅市長收集到專屬台南設計力。

林智堅與黃偉哲一早就造訪永記虱目魚丸吃早餐，永記虱目魚丸劉永順說，從祖父代開始起魚丸湯已經傳承80年，二代、三代都各別有分店，永記特色就是打造出虱目魚全餐，將魚鰭部位製成魚丸、魚肚當小菜、還有魚皮湯，一點都不浪費，更推出油條當小菜，「很簡單就很好吃」。

安平商港進駐廠商亞果遊艇集團說，他們與台南市政府合作，要將台南安平港打造為國際級遊艇城，目前已與新加坡悅榕庄酒店及度假村集團合作，串起周邊遊艇碼頭、度假飯店及餐飲服務，以塑造台版邁阿密為目標，目前遊艇碼頭已經62個泊位已完工。

新竹市政府表示，2020台灣設計展在新竹10月1日至11日登場，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，邀請大家一起Check in 新竹市。這次設計展主題為「Check in Hsinchu-人來風」，以新竹公園為主展場，串聯舊城區，豐富的展覽與展館，遍布新竹市的大街小巷，遊客可以跟著展區中所設置的「新竹獸」漫遊新竹，相關資訊，請上新竹市政府官網https://www.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。