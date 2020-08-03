為設計展暖身　林智堅今起率隊環島一周訪六縣市

▲新竹市長林智堅啟動「設計力，請你幫幫忙」環島行程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為籌備10月1日至11日登場的台灣設計展在新竹，也是疫情後全台最大展覽，今日率市府團隊、新竹科學園區代表，新竹市長林智堅啟動「設計力，請你幫幫忙」環島行程，從新竹市政府前出發，連訪七個縣市並合體當地首長，取材全台百工百業設計力。林智堅說，將取材全台因設計力而增加競爭力的產業、縣市，打造更好的設計展。

林智堅表示，2020台灣設計展在新竹，為了打造更好的設計展，新竹市府團隊啟動「設計力，請你幫幫忙」環島取經之旅，一路上將收集透過設計力增加兢爭力的各地產業，也將與縣市政府交流以設計力打造的觀光文化，五天行程都將以社群直播，歡迎各地民眾追蹤臉書搶先觀看，10月也務必拜訪設計展，絕對讓民眾收穫滿滿。

林智堅的環島行上午從新竹市政府府前出發，五天將拜訪桃園市、嘉義縣市、台南市、屏東縣及台東縣六縣市，並邀請當地首長成為台灣設計展在新竹的夥伴，打造集全台之美的台灣設計展。

林智堅預計第一天赴桃園市與鄭文燦市長合體，參訪GOGORO的設計研究室，取經產業設計力，隔日赴嘉義縣與縣長翁章梁一同拜訪棒棒積木飯店，感受嘉義文創設計力，週三則與黃偉哲市長於台南安平港共同出海，感受台南的觀光設計力，周四則赴屏東縣與潘孟安縣長拜訪台灣少見的巧克力農產加工業TC巧鋪，最終站則訪台東縣與饒慶鈴縣長共赴熱氣球高空之旅。

另外，由於新竹科學園區是全台經濟力的重要指標，本次旅程也邀請竹科園區代表與市府團隊並肩出征，蒐集台灣各地的美好，邀請高消費力的園區人一起深入體驗台灣之美也促進經濟振興，為國旅熱推波助瀾再加溫。

林智堅說，「2020台灣設計展」改變過去靜態展覽模式，整個舊城區展區，參展包含台灣設計好手、在地公司、還有傳統產業米粉摃丸等，要讓大家看見藉由設計力導入，讓科技更加人性化、商品更有質感。

新竹市政府指出，「2020台灣設計展在新竹」以「Check in新竹-人來風」為主題，是疫情解封後最大規模展覽，將從數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多面向切入，打造「整座城市都是展場」地景式展區，要打造全民的設計展，展覽面向多元，除了科技產業、生活產業相關設計，也橫括歷史、人物、教育、工藝、料理等主題。

新竹市政府產發處介紹，展覽將以新竹公園為主展場，展區包含風livehouse、玻璃工藝館、體育館、動物園、孔廟等，第二主展區為舊城區，影像博物館、美術館將是主要據點，此外，也將拉出新竹公園至舊城區之間2公里的步行路徑，市府近幾年將設計導入城市建設，各建築也將成為設計展的一部分，火車站、站前圓形廣場、州圖都是本次展覽範圍。