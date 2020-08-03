林智堅環島首站訪桃市　揪鄭文燦揭密Gogoro設計部門

▲新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦拜訪Gogoro。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為籌備10月「2020台灣設計展」，新竹市長林智堅帶領團隊局處長及竹科夥伴走訪7縣市，蒐集各縣市創意設計產業，第一站他們來到桃園，與桃園市長鄭文燦拜訪Gogoro，他們一起首次揭密Gogoro設計部門「design studio」，看見 Gogoro從裡到外設計草稿，包含引擎、電池、外觀設計等。

為了幫助林智堅市長籌備「2020台灣設計展」，Gogoro執行長陸學森首次亮相設計部門「design studio」，還一併不藏私公開Gogoro從裡到外設計草稿，包含引擎、電池、外觀設計，更有Gogoro一代到最新一代成品，精密設計宛如來到動畫工作室。

新竹市長林智堅說，Gogoro不僅是交通或能源產業，更藉由大數據串聯，打造智慧生活，各項數據、資訊可以有更多運用。透過設計增值產品是各領域所需，他與鄭文燦市長近年都將設計力導入公共建設，讓公共建設更具美感也符合民眾需求，2020設計展將邀請台灣強而有力的設計力，包含公部門、企業展現台灣軟實力。

桃園市長鄭文燦表示，「來這邊就對了」，Gogoro是具有設計感、時尚感的新創公司，更是未來極具競爭力的獨角獸，他們不只是賣機車，更是智慧生活，就宛如iphone，他們每次推出新產品都獲得粉絲喜愛。他觀察桃園各類製造業，產品成功原因除了效能外，工業設計質感也決定輸贏關鍵，「設計提高產品價值，帶動流行」，就如同他常向年輕夥伴說，其實台灣設計能量豐沛，但是設計成品，不該只是文創商品，應該要導向商業和工業設計，在戰場上發光發熱。

鄭文燦說，桃園將在2022年承辦台灣設計展，10月份新竹設計展，他一定會帶隊觀摩，2020年設計展，將設計概念放大為城市治理、美學設計，將打造台灣設計能力，相信一定是設計饗宴。

Gogoro陸學森執行長也介紹，Gogoro定位不在於機車、產能產業，而是新的生活形式、移動新創產業，並用「設計帶動發展」，他們也是百分之百的MIT代表，190個供應商都在台灣，他們也盼未來代表台灣成為全球國際品牌。

林智堅也補充， 10月1日至10月11日即將在新竹市舉辦的2020台灣設計展，以「Check in新竹 人來風」為主題，新竹公園為主展場，串聯舊城區，豐富的展覽與展館，遍布新竹市的大街小巷，遊客可以跟著展區中所設置的「新竹獸」漫遊新竹，相關資訊，請上新竹市政府官網https://www.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。