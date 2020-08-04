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林智堅環島第三站嘉義縣　見設計力翻轉傳統產業

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▲林智堅和翁章梁參觀棒棒積木飯店。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅和翁章梁參觀棒棒積木飯店。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅為宣傳2020台灣設計展在新竹，所展開的「設計力，請你幫幫忙」環島行程，第三站來到嘉義縣，參訪由返鄉青農創立的旺萊山鳳梨文化園區，及翻轉傳統的昊漢創意刺繡，在嘉義縣長翁章梁陪伴下，兩人還在全台唯一擁有發光積木的棒棒積木飯店，共同為2020台灣設計展站台，林智堅說，嘉義的創意新思維讓他獲益良多，盼為設計展增添更多元的創新能量。

「設計力，請你幫幫忙」團隊今早參訪在地青農陳映延，以21年農業經驗的打造旺萊山工廠，董事長劉家發及陳映延介紹，在他們眼裡，鳳梨是高附加價值的農產品，例如較硬的鳳梨心做成鳳梨酵素，還有做成鳳梨酥，整顆鳳梨都可以用得淋漓盡致，旺萊山工廠在巨城設櫃，歡迎新竹市民來捧場。

第二站前往昊漢創意刺繡，第三代周讓廷將創意融入電繡技法，將以宗教為主刺繡，衍生出文創小神衣、聖旨環保筷、刺繡紅包袋等文創商品；甚至有蜘蛛人、變形金剛大黃蜂的小神衣，新穎想法突破眾人想像。

林智堅和翁章梁也共同來到擁有百坪兒童積木遊戲場的棒棒積木飯店參觀，林智堅市長說，近年嘉義轉變很大，看得見翁章梁縣長用心，讓青年在家鄉創業翻轉傳產，例如旺萊山堅持品質，一顆鳳梨只能做4顆鳳梨酥；昊漢創意刺繡讓將宗教文化有新風貌，讓華人宗教文化能繼續延續。

本次為設計展環島取經，才兩天行程，就已經讓他看見台灣令人驚豔的產業設計力量，包含桃園Gogoro、台中捷安特巨大，還有台中勤美以傳產出發，投入台中草悟道建設，見證了民間產業強大的設計力。

翁章梁表示，台灣充滿設計力，從台灣各地文創市集年輕攤販就知道，年輕人喜歡搞文創，而且比起名牌，他們更喜歡具有設計感產品，設計力也投入城市治理中。

他也肯定新竹市城市美學，讓各界知道公共建設不只是要粗勇，也要有美感，更透過設計力打造出好的景點，他相信，林智堅市長這次環島取經行程，一定能將全台巧思都帶回「2020台灣設計展在新竹」，他們屆時也一定帶隊造訪，讓嘉義更有設計力。

新竹市政府表示，2020台灣設計展在新竹10月1日至11日登場，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，邀請大家一起Check in 新竹市。這次設計展主題為「Check in Hsinchu-人來風」，以新竹公園為主展場，串聯舊城區，豐富的展覽與展館，遍布新竹市的大街小巷，遊客可以跟著展區中所設置的「新竹獸」漫遊新竹，相關資訊，請上新竹市政府官網https://www.hccg.gov.tw/ 查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。

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