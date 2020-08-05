「普悠瑪月餅禮盒」來了！每盒980元8/7開賣　衝北車排隊搶預購

▲台鐵普悠瑪中秋禮盒8/7開放預購。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

中秋節將至，交通部台鐵局首次與天成飯店合作，推出「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」，禮盒外型為普悠瑪列車，月餅口味多達4種，自8月7日（本週五）上午10點於台鐵夢工場旗艦店開放預購，每盒售價980元，消費者需現場排隊填寫預購單。

台鐵局表示，對於旅人饕客來說，交通工具是旅途中重要一環，更是旅行記憶點，而台灣鐵道歷史已有百年之久，無論各支線、各列車型號，都有其獨特迷人之處。

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台鐵局今年首次與天成飯店集團跨界結盟，推出「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」，禮盒外觀以普悠瑪列車造型為設計主軸，月餅口味嚴選食材採用「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」、「紅棗桂圓」及「XO蛋黃」四種廣式月餅，並加贈瑞穗天合國際觀光酒店代言人「柚比」化身的兒童戲水玩具。

▲台鐵局表示，對於旅人饕客來說，交通工具是旅途中重要一環，更是旅行記憶點。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵局表示，月餅禮盒採預購制，將於7日上午10點開放預購，消費者須至台鐵夢工場旗艦店(台北車站西3出口)排隊，現場以現金或信用卡支付，每盒售價980元，付款後填寫預購單。

台鐵局表示，消費者可選擇於9月1到30日間，至天成大飯店1樓百合西餐廳自取；或於9月17日、22日指定出貨日期，將於2日內送達指定地點。