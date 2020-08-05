「網軍始祖」拿下千萬標案惹議　台鐵讚：成效良好！輿論變正面

▲陳宜民去年曾召開記者會，質疑農委會養網軍。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

農委會去年遭國民黨前立委陳宜民質疑養網軍，標案金額大增至1900萬，得標公司包括樂齊、春露，今日有媒體揭露，春露去年底進入台鐵，半年內拿下1549萬元的標案。台鐵局表示，招標過程公開合法，半年來輿論也確實轉向正面。

春露公司被爆料，以超過市場行情的價碼拿下台鐵「工程建設暨政策網路行銷」標案，半年預算約600萬元，今年5月再次獲得949萬的標案，等同短短半年就有1549萬元入袋。

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對此，台鐵局表示，去年辦理「工程建設暨政策網路行銷」勞務採購案，是採公告固定金額以最有利標方式決標，總經費為600萬元，為期半年，於去(108)年12月依採購法辦理公開招標，計有4家廠商參與投標。

台鐵表示，經評選由春露行銷公司得標，於109年6月27日合約屆滿。經檢視及評析辦理成效，與採購目標相符，也對於台鐵形象及施政成果宣傳確有發揮正面提升效果，爰應業務需要，於今年7月另案辦理為期一年的新案。

▲fun台鐵轉型後，貼文常吸引上千人按讚。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）

台鐵局表示，辦理此整體行銷案經費由工程管理費及管理費用-業務宣導費項下支應，並依規定於年度預算書編列。本案採購作業程序一切依據政府採購法相關規定辦理招標、評選、決標等作業，辦理過程台鐵局政風室、主計室及材料處均全程參與，其採購金額兼顧品質與成本考量應屬合理。且本案並未包含張局長個人粉絲頁經營。

台鐵局副局長馮輝昇表示，歷經普悠瑪事故後，台鐵透過採購新車、安全提昇計劃等各項精進措施，並藉由新媒體管道，重拾社會大眾對台鐵的信心，他強調，標案均依照政府採購法規定辦理。

馮輝昇表示，半年來對於台鐵的輿論確實轉向正面，從美學列車、軌道經濟及基礎工程設施改善成果宣傳來看，整體而言對台鐵局同仁的努力及整體形象的確有所提昇。