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涉貪3立委北所現況曝！昨大吼的陳超明平靜了　早餐竹筍肉絲粥配牛蒡絲

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▲▼立委廖國棟、陳超明、蘇震清，北院8月4日裁定羈押禁見。（圖／記者羅志華攝）

▲立委廖國棟、陳超明、蘇震清遭羈押禁見，進北所第一天心情平靜，與「舍友」相處融洽。（圖／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／新北報導

檢方偵辦國會立委收賄案，聲押多名立委，北院4日裁定，含現任3名立委的7名被告羈押禁見，創下台灣司法紀錄，立委陳超明遭羈押後，一度在法院拘留室大聲咆哮，台北看守所副座林建昌受訪表示，7名被告經過一夜沉澱，心情相當平穩，對所內各項措施都相當配合，對今天早餐竹筍肉絲粥配牛蒡絲，胃口也相當不錯。

立委陳超明、廖國棟、蘇震清等7名被告，在北院居留4天期間沒有洗澡，4日晚間抵達北所後，終於能在新收檢查前洗個熱水澡，而立委們在法院上車前，只吃了簡單的麵包果腹，北所特地留了晚餐，被告們在所內第一頓吃的是「竹筍炒肉絲」。

羈押被告中，陳超明上車前，曾在拘留室大吼，北所副座表示，各被告相當配合、情緒也十分平穩，7個人均被打散收容，安排他們與犯罪較單純的2到3名「舍友」同住，每天也會分批安排放風、運動的時間，被告們與舍友相處融洽，昨晚到今天的氣氛十分和諧，今日也將安排被告們，接受簡單的健康檢查。

北所內雖沒冷氣、僅提供電風扇，所幸接連幾天下雨，讓天氣涼爽不少，立委們雖不至於被熱壞，但仍希望盡快重獲自由，陳超明委任律師於法院裁定後，表示將提出抗告，其餘被告也預期會在近日跟進。

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