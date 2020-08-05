影／蕈菇煙霧罩黎巴嫩首都！貝魯特省長「哽咽痛哭」：想起二戰廣島原爆

▲黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，省長受訪落下男兒淚。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口於當地時間4日發生一起嚴重的爆炸案，橘色蕈菇狀煙雲直衝天際，強大威力與轟天巨響令人聯想起二戰時的廣島原爆。截至目前為止，累計78人死亡、4000人以上輕重傷。貝魯特的省長阿布德（Marwan Abboud）受訪時更是聲淚俱下。

根據外媒《CNN》、《衛報》，黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）的妻子與女兒也不幸在此次爆炸案中受傷，他沉重地宣布5日為全國哀悼日。該起爆炸案導致貝魯特市區多棟建築物毀損、部分港口設施遭夷平、醫院人滿為患，滿地的鮮血與孩童淒厲的慘叫聲令人聽了於心不忍。

▲黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，消防人員正收拾善後。（圖／路透社）

貝魯特省長阿布德接受媒體採訪，條理分明地說明爆炸案災情，不料講到一半，本來壓抑住的情緒像是潰堤般，再也忍受不住地落下男兒淚。

他哽咽表示，「身為貝魯特的省長，我此生從未看過如此巨大的爆炸，這對黎巴嫩來說，無疑是一場國家性的災難。這讓我回想起二戰時，日本廣島、長崎被投下原子彈後爆炸的場景。」

▼貝魯特省長阿布德受訪時落下男兒淚



據悉，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）稍早證實，貝魯特港口存放的2750噸硝酸銨（ammonium nitrate），但並未具體解釋是否為大爆炸的起因，目前仍無具體事證解釋與恐怖攻擊有關。

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