　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／蕈菇煙霧罩黎巴嫩首都！貝魯特省長「哽咽痛哭」：想起二戰廣島原爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，省長受訪落下男兒淚。（圖／路透社）

▲黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，省長受訪落下男兒淚。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口於當地時間4日發生一起嚴重的爆炸案，橘色蕈菇狀煙雲直衝天際，強大威力與轟天巨響令人聯想起二戰時的廣島原爆。截至目前為止，累計78人死亡、4000人以上輕重傷。貝魯特的省長阿布德（Marwan Abboud）受訪時更是聲淚俱下。

根據外媒《CNN》、《衛報》，黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）的妻子與女兒也不幸在此次爆炸案中受傷，他沉重地宣布5日為全國哀悼日。該起爆炸案導致貝魯特市區多棟建築物毀損、部分港口設施遭夷平、醫院人滿為患，滿地的鮮血與孩童淒厲的慘叫聲令人聽了於心不忍。

▲▼黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，省長受訪落下男兒淚。（圖／路透社）

▲黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，消防人員正收拾善後。（圖／路透社）

貝魯特省長阿布德接受媒體採訪，條理分明地說明爆炸案災情，不料講到一半，本來壓抑住的情緒像是潰堤般，再也忍受不住地落下男兒淚。

他哽咽表示，「身為貝魯特的省長，我此生從未看過如此巨大的爆炸，這對黎巴嫩來說，無疑是一場國家性的災難。這讓我回想起二戰時，日本廣島、長崎被投下原子彈後爆炸的場景。」

▼貝魯特省長阿布德受訪時落下男兒淚

據悉，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）稍早證實，貝魯特港口存放的2750噸硝酸銨（ammonium nitrate），但並未具體解釋是否為大爆炸的起因，目前仍無具體事證解釋與恐怖攻擊有關。

►貝魯特大爆炸78死！ UN駐黎巴嫩維和部隊船艦被炸毀　多名海軍重傷
►黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝！遇停電…醫護「手機照明」搶救傷患

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
黎巴嫩首都大爆炸78死真實原因找到了！「焊接火花」引爆275
LIVE／重機車隊護送21歲警楊庭豪最後一程　80警列隊致敬
21歲警楊庭豪父母招魂喚「不要害怕了快回來」　擲一筊便應允.
LIVE／21歲警楊庭豪遭撞腦死！捐5器官3組織　重回事故現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／車窗震碎、安全氣囊爆開！黎巴嫩駕駛「行駛中」拍下爆炸瞬間

黎巴嫩炸成廢墟「重創各國使館」！澳洲使館95％窗戶破碎　至少1澳人喪生

影／黎巴嫩首都大爆炸原因曝光！　「焊接火花」引爆2750噸硝酸銨

影／蕈菇煙霧罩黎巴嫩首都！貝魯特省長「哽咽痛哭」：想起二戰廣島原爆

他後院種下來自中國不明種子　2個月後瘋狂長出「巨大白色果實」！

圖／黎巴嫩轟天炸「威力等同規模4.5地震」慘成廢墟　最新災後畫面曝光

影／川普「恐攻說」黎巴嫩官員超傻眼！打臉回應：無跡象顯示是外部攻擊

影／黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝！遇停電…醫護「手機照明」搶救傷患

北韓凌晨又地震！「距平壤僅20公里」光今年就第3次...南韓：不用怕

影／貝魯特大爆炸78死！UN駐黎巴嫩維和部隊船艦被炸毀　多名海軍重傷

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

影／車窗震碎、安全氣囊爆開！黎巴嫩駕駛「行駛中」拍下爆炸瞬間

黎巴嫩炸成廢墟「重創各國使館」！澳洲使館95％窗戶破碎　至少1澳人喪生

影／黎巴嫩首都大爆炸原因曝光！　「焊接火花」引爆2750噸硝酸銨

影／蕈菇煙霧罩黎巴嫩首都！貝魯特省長「哽咽痛哭」：想起二戰廣島原爆

他後院種下來自中國不明種子　2個月後瘋狂長出「巨大白色果實」！

圖／黎巴嫩轟天炸「威力等同規模4.5地震」慘成廢墟　最新災後畫面曝光

影／川普「恐攻說」黎巴嫩官員超傻眼！打臉回應：無跡象顯示是外部攻擊

影／黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝！遇停電…醫護「手機照明」搶救傷患

北韓凌晨又地震！「距平壤僅20公里」光今年就第3次...南韓：不用怕

影／貝魯特大爆炸78死！UN駐黎巴嫩維和部隊船艦被炸毀　多名海軍重傷

偷情鹹濕對話曝！高官車震人妻祕書...呻吟50秒讚「做情婦不錯」

泡澡賞漸層海！澎湖療癒民宿　拉開「閣樓上的天窗」浪漫數星星

衝破景美商圈天際線　「岳泰峰範」高樓總價進逼億級大關

梁云菲潛水聽見巨響「耳膜破了！」　上岸左耳鼻孔都是血

地王所在商圈蒙塵！店租5年掉25%　盼公共建設拉抬翻身

三寶女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及撞上推行20米！網嘆司機超衰

青春的足跡！陪你一起長大的「早餐回憶」

影／車窗震碎、安全氣囊爆開！黎巴嫩駕駛「行駛中」拍下爆炸瞬間

3天2夜墾丁民宿花6萬「早餐吃泡麵+組合肉」　人妻轟5巨雷：管家還失蹤

時力5決策委員送暖替徐永明準備「零卡可樂」　邱顯智：一言一行應注意

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

快訊／黎巴嫩總理證實「2750噸硝酸銨爆炸」

71歲翁娶11位妻　坦言偷驗小孩DNA

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

貝魯特進入2周緊急狀態！高爆裂物放港口6年釀死傷

東京爆「珍奶店倒閉潮」　退燒原因曝光

畫面曝光！黎巴嫩首都大爆炸「13秒後炸出蕈狀雲」

霸氣男提親聘金999元！　真相曝光

男離奇失蹤5年被發現「躲樹林隱居」

柴油車故障　釀成南加州蘋果野火

4持刀搶匪闖入家中　鬥牛犬肉身護主

黎巴嫩因新冠疫情面臨亡國命運！

更多熱門

相關新聞

黎巴嫩炸成廢墟　威力等同規模4.5地震

黎巴嫩炸成廢墟　威力等同規模4.5地震

黎巴嫩首都貝魯特4日晚間6時發生巨大爆炸，至少造成78死、4000人受傷。約旦地震學家分析，此次爆炸威力等同芮氏規模4.5地震，就連241公里之外的賽普勒斯首都尼柯西亞（Nicosia）都聽得到巨大爆炸聲響；美駐貝魯特大使館聲明警告有毒氣體，建議民眾應戴上口罩避免外出。

川普「恐攻說」黎巴嫩官員傻眼　打臉回應

川普「恐攻說」黎巴嫩官員傻眼　打臉回應

黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝光

黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝光

貝魯特大爆炸78死　UN海軍重傷

貝魯特大爆炸78死　UN海軍重傷

關鍵字：

黎巴嫩貝魯特爆炸省長市長阿布德Marwan Abboud廣島原爆

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面