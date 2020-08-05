影／川普「恐攻說」黎巴嫩官員超傻眼！打臉回應：無跡象顯示是外部攻擊

記者王佩翊／編譯

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，官方初步研判是港口一間化學倉庫內堆放的2750噸硝酸銨（ammonium nitrate）因保存不當發生爆炸。根據官方統計，目前已造成78死4000多傷，災情慘重。美國總統川普稍早對外宣稱，美軍高層懷疑這是一場恐怖攻擊事件，不過美國國防部人員馬上就出面澄清，黎巴嫩駐美大使也在第一時間「打臉川普」表示，「沒有任何跡象顯示這是一場恐怖攻擊。」

▲黎巴嫩貝魯特港口發生大爆炸。（圖／路透）

根據Newsweek報導，黎巴嫩首都貝魯特4日下午6時發生的這起大爆炸，一開始只是竄出濃濃白煙，誰知道13秒後該化學倉庫直接爆炸，甚至炸出橘紅色的蕈狀雲，威力之猛，港口旁的建築物全都無法倖免，許多正在行駛車輛的玻璃更是瞬間被炸破，現場一片狼藉。

此次爆炸威力之猛，已確定釀成78死4000多傷，且死傷人數仍在持續增加，至今仍有許多民眾受困於倒塌的建築物之下，當地醫療系統陷入癱瘓，街道更是一片混亂。受到爆炸影響，當地的電力目前也有部分地區出現停擺。

美國總統川普稍早聽取官員針對黎巴嫩爆炸的簡報後對外聲稱，「我會見了一些優秀的美軍高層，他們認為這場事件並非單純的爆炸，似乎是一場恐怖攻擊。」然而隨後有數名國防部官員匿名接受採訪時稱，他們根本不知道川普在說什麼。

▲黎巴嫩貝魯特大爆炸，炸出橘紅色蕈狀雲。（圖／路透）

黎巴嫩駐美國大使加布里埃爾伊薩（Gabriel Issa）說，迄今為止沒有任何跡象能夠證明這是一場恐怖攻擊或是蓄意的襲擊。他補充道，「根據初步的跡象顯示，是一間化學倉庫發生生了大規模的爆炸，目前正在調查詳細的爆炸原因。」

有許多人猜測，此次爆炸可能是以色列攻擊黎巴嫩真主黨的軍火庫所造成，不過以色列官方已經否認該說法，且即便以色列與黎巴嫩仍處於戰爭狀態，以色列軍方稍早宣布將對黎巴嫩提出人道救援與醫療援助，同時表示，「現在是超越衝突的時候了。」