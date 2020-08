影／川普「恐攻說」黎巴嫩官員超傻眼！打臉回應：無跡象顯示是外部攻擊

記者王佩翊/編譯

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸,官方初步研判是港口一間化學倉庫內堆放的2750噸硝酸銨(ammonium nitrate)因保存不當發生爆炸。根據官方統計,目前已造成78死4000多傷,災情慘重。美國總統川普稍早對外宣稱,美軍高層懷疑這是一場恐怖攻擊事件,不過美國國防部人員馬上就出面澄清,黎巴嫩駐美大使也在第一時間「打臉川普」表示,「沒有任何跡象顯示這是一場恐怖攻擊。」

▲黎巴嫩貝魯特港口發生大爆炸。(圖/路透)

根據Newsweek報導,黎巴嫩首都貝魯特4日下午6時發生的這起大爆炸,一開始只是竄出濃濃白煙,誰知道13秒後該化學倉庫直接爆炸,甚至炸出橘紅色的蕈狀雲,威力之猛,港口旁的建築物全都無法倖免,許多正在行駛車輛的玻璃更是瞬間被炸破,現場一片狼藉。

此次爆炸威力之猛,已確定釀成78死4000多傷,且死傷人數仍在持續增加,至今仍有許多民眾受困於倒塌的建築物之下,當地醫療系統陷入癱瘓,街道更是一片混亂。受到爆炸影響,當地的電力目前也有部分地區出現停擺。

美國總統川普稍早聽取官員針對黎巴嫩爆炸的簡報後對外聲稱,「我會見了一些優秀的美軍高層,他們認為這場事件並非單純的爆炸,似乎是一場恐怖攻擊。」然而隨後有數名國防部官員匿名接受採訪時稱,他們根本不知道川普在說什麼。

