想挽回前女友！台中男拉上車載到摩鐵　趁昏睡強壓硬來…她警局前崩潰痛哭

▲台中林姓男子為挽回前女友感情，竟強載到摩鐵性侵，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

林姓男子想要挽回女友小青（化名），竟將人強載往摩鐵性侵，完事後再將人載回住處，並傳訊道歉。對於林男舉動，小青身心受創，到警局報警時，更不由自主的痛哭。法院審理後，依強制罪判林男拘役40日、強制性交罪判刑1年8個月，緩刑3年，並須付保護管束。

判決書指出，林男與小青原為情侶，2018年11月初分手後仍保持聯繫，但林男始終不願放棄曉清，遂將小青約出來見面，並表示可開車載小青外出訪友，而小青不疑有他，於是答應赴約。

2人同年月23日見面後，林男隨即表明想要復合，但小青見他情緒不穩，並未正面回應，也立刻下車表示，可以自己去找朋友。孰料，林男見狀卻將小青強拉上車，並準備強行載往摩鐵，但因小青強硬拒絕，他才放棄。

待林男情緒稍加平復後，向小青表示要載她到朋友家，過程中小青因有服用感冒藥物而睡著，林男見狀，竟直接將人載到摩鐵內性侵。期間小青曾驚醒反抗，但因藥效發作，無力抵抗，最終讓林男性侵得逞，而小青則又陷入昏睡。

直到隔天凌晨，林男將小青載回她的住處，並傳訊道歉，但小青仍情緒崩潰，直接在警局前痛哭，最後在友人的陪同下，報案處理。

法官審理時，認為林男僅為了挽回感情，竟對小青下手，非常不尊重小青，造成小青身心受創，但因他犯後極力與小青和解，法官最後依強制罪判他拘役40日、強制性交罪嫌判刑1年8個月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。全案可上訴。

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