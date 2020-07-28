上包養網尋嫩妹！他完事卻不認帳　喊「就試一試」：態度讓我不滿意…2女崩潰

▲男子上包養網徵友，開價每個月5萬元，完事後卻不認帳。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

台北吳姓男子騙稱自己是傳產業老闆，上包養網站尋找「甜心寶貝」，還開出2個月10萬的包養費。2名女子看到吳男貼文後上鉤，且與吳男發生關係，但完事後，卻沒拿到一毛錢，才驚覺受騙，於是報警提告，吳男28日被台北地檢署依2個詐欺罪嫌起訴。

據了解，吳男2019年3月間上包養網站尋找「甜心寶貝」，辯稱自己是傳產業老闆，年薪超過300萬元，並開出2個月10萬元的包養價碼，要求對方1周與他約會、嘿咻1次，藉此吸引女子上門。

貼文一出不久後，便有女子上鉤，以為自己找到「甜心爹地」，便與吳男上摩鐵嘿咻，但沒想到，完事後卻一毛也沒拿到，且吳男堅決不認帳，讓女子驚覺受騙，憤而提告。此外，吳男也用相同手法騙到另名女子，誆稱每個月給對方3至5萬元的零用錢，但同樣完事後拒絕付錢。

台北地檢署在偵查時，吳男辯稱有給對方1萬元，但遭到檢方打臉，他隨後改口只是先「試一試」，但因女子態度讓他不滿意，才拒絕付錢，事後被檢方依2個詐欺罪嫌起訴。

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