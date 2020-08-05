置換雙側全人工髖關節　嘉義長庚助民眾揮別僵直性脊椎炎

▲ 嘉義長庚黃贊文醫師協助病人執行雙側全人工髖關節置換手術，讓民眾揮別僵直性脊椎炎不再痛楚。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

47歲的翁姓廚師罹患僵直性脊椎炎有20餘年，長期藉由運動和止痛藥物來治療。3年前開始腰部和髖關節的疼痛感越來越嚴重，活動僵硬像個機器人一樣。尤其這一年來雙側髖關節已經完全失去活動能力，別說蹲，連像一般正常人坐著都沒有辦法。最後經朋友的介紹來到嘉義長庚醫院，由關節重建科黃贊文主任執刀進行雙側全人工髖關節置換手術，重新回到廚師生涯，發揮精湛的手藝。

黃贊文指出，僵直性脊椎炎屬於免疫系統疾病，主要是在肌腱和韌帶等組織產生慢性、反覆的發炎，最後導致鈣化。由於主要侵犯的部位是在脊椎，鈣化的肌腱和韌帶使得脊椎失去柔軟度變得僵硬，病患常常有下背疼痛和晨間僵硬的症狀。在X光的成像形如竹竿，因此也有「竹竿病」的稱呼。

除了侵犯脊椎，在僵直性脊椎炎的病患中，大約25~50％會侵犯髖關節(其中90%是雙側)。這些病患常常會覺得髖部痠痛、活動漸漸受限走路會有點跛，甚至髖關節完全黏合幾乎無法活動。早期可以藉由運動和使用藥物控制來改善症狀，但如果關節已嚴重破壞，多半仍需藉由人工關節置換來解決問題。

治療僵直性脊椎炎除了骨科醫師之外，還需要風濕免疫科、心臟科、復健科及麻醉科的跨團隊合作。尤其是當此類病人要開刀時，對骨科和麻醉科醫師可說是個不小的壓力。病人由於脊椎僵直甚至還有變型的情況，光是麻醉和手術的擺位與消毒等準備就要花費不少時間。此外，病人因長期疼痛、關節僵硬及行動不便，往往有肌肉萎縮、軟組織沾黏及骨質疏鬆等情形。手術比一般人工關節置換困難許多，有時不可以勉強使用微創手術，否則反而會增加手術併發症的機會。

手術後可能的併發症，包括髖關節脫位、鬆動、感染、靜脈栓塞、神經血管受損和出現異生骨，文獻指出有些病人手術後在髖關節附近可能會出現異生骨，而使得關節活動能力又受到影響。

不過，黃主任指出只要手術後持續在醫療團隊的建議下追蹤及治療，持續做伸展筋骨、關節活動，並以游泳和伸展操等運動強化背肌、腹部柔軟度和維持體能，就能改善甚至避免髖關節黏合的形況發生。

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