　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

置換雙側全人工髖關節　嘉義長庚助民眾揮別僵直性脊椎炎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 雙側全人工髖關節置換手術廚師揮別僵直性脊椎炎，重拾精湛手藝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義長庚黃贊文醫師協助病人執行雙側全人工髖關節置換手術，讓民眾揮別僵直性脊椎炎不再痛楚。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

47歲的翁姓廚師罹患僵直性脊椎炎有20餘年，長期藉由運動和止痛藥物來治療。3年前開始腰部和髖關節的疼痛感越來越嚴重，活動僵硬像個機器人一樣。尤其這一年來雙側髖關節已經完全失去活動能力，別說蹲，連像一般正常人坐著都沒有辦法。最後經朋友的介紹來到嘉義長庚醫院，由關節重建科黃贊文主任執刀進行雙側全人工髖關節置換手術，重新回到廚師生涯，發揮精湛的手藝。

黃贊文指出，僵直性脊椎炎屬於免疫系統疾病，主要是在肌腱和韌帶等組織產生慢性、反覆的發炎，最後導致鈣化。由於主要侵犯的部位是在脊椎，鈣化的肌腱和韌帶使得脊椎失去柔軟度變得僵硬，病患常常有下背疼痛和晨間僵硬的症狀。在X光的成像形如竹竿，因此也有「竹竿病」的稱呼。

除了侵犯脊椎，在僵直性脊椎炎的病患中，大約25~50％會侵犯髖關節(其中90%是雙側)。這些病患常常會覺得髖部痠痛、活動漸漸受限走路會有點跛，甚至髖關節完全黏合幾乎無法活動。早期可以藉由運動和使用藥物控制來改善症狀，但如果關節已嚴重破壞，多半仍需藉由人工關節置換來解決問題。

▲▼ 雙側全人工髖關節置換手術廚師揮別僵直性脊椎炎，重拾精湛手藝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

治療僵直性脊椎炎除了骨科醫師之外，還需要風濕免疫科、心臟科、復健科及麻醉科的跨團隊合作。尤其是當此類病人要開刀時，對骨科和麻醉科醫師可說是個不小的壓力。病人由於脊椎僵直甚至還有變型的情況，光是麻醉和手術的擺位與消毒等準備就要花費不少時間。此外，病人因長期疼痛、關節僵硬及行動不便，往往有肌肉萎縮、軟組織沾黏及骨質疏鬆等情形。手術比一般人工關節置換困難許多，有時不可以勉強使用微創手術，否則反而會增加手術併發症的機會。

手術後可能的併發症，包括髖關節脫位、鬆動、感染、靜脈栓塞、神經血管受損和出現異生骨，文獻指出有些病人手術後在髖關節附近可能會出現異生骨，而使得關節活動能力又受到影響。

不過，黃主任指出只要手術後持續在醫療團隊的建議下追蹤及治療，持續做伸展筋骨、關節活動，並以游泳和伸展操等運動強化背肌、腹部柔軟度和維持體能，就能改善甚至避免髖關節黏合的形況發生。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
新北名醫偷拍「正妹牙助私處」正面照曝光！D槽100G影片內容
羅霈穎猝逝工作室內景曝光！詹惟中看風水「明顯煞氣貫穿」易生血
快訊／黎巴嫩首都爆炸78死原因曝光！　蕈狀雲衝擊波跨海直撲賽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南幸福扶輪社參訪議會　郭信良議長分享為民服務心得引共鳴

台灣設計展新竹市登場　林智堅訪嘉義文創園區、林聰明砂鍋魚頭

2020台灣設計展新竹登場　林智堅率隊嘉義取經

置換雙側全人工髖關節　嘉義長庚助民眾揮別僵直性脊椎炎

搭高鐵台鐵環島去　有機會入住知名文創旅店

壽山巖遶境出發　鄭文燦、邱奕勝扶轎祈台灣防疫成功

桃園全國首創樂齡健身房　運用AI技術讓老的健康有尊嚴

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟　施明豪董事長捐贈獎學金

林智堅環島第三站嘉義縣　見設計力翻轉傳統產業

雲林草嶺石壁風光明媚　苦茶油風味餐充滿濃濃在地風味

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

台南幸福扶輪社參訪議會　郭信良議長分享為民服務心得引共鳴

台灣設計展新竹市登場　林智堅訪嘉義文創園區、林聰明砂鍋魚頭

2020台灣設計展新竹登場　林智堅率隊嘉義取經

置換雙側全人工髖關節　嘉義長庚助民眾揮別僵直性脊椎炎

搭高鐵台鐵環島去　有機會入住知名文創旅店

壽山巖遶境出發　鄭文燦、邱奕勝扶轎祈台灣防疫成功

桃園全國首創樂齡健身房　運用AI技術讓老的健康有尊嚴

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟　施明豪董事長捐贈獎學金

林智堅環島第三站嘉義縣　見設計力翻轉傳統產業

雲林草嶺石壁風光明媚　苦茶油風味餐充滿濃濃在地風味

快訊／阿里山公路觸口明隧道貨車追撞　2司機受困變形車廂搶救中

國安基金歷史首見高點護盤　財長蘇建榮解釋「資金行情」風險難測

柯震東暴肥13kg舊照曝光！　「不笑就有2團臉頰肉」自己看也崩潰：鎖骨都不見了

台南幸福扶輪社參訪議會　郭信良議長分享為民服務心得引共鳴

「女版郭董」有夠殺！搶蘋果訂單遷駐印度　台商曝內幕

黃金收盤價首度衝破2000美元大關！分析師：漲勢未歇

探彰化二林盛產火龍果的背後！　與自然共生的友善果園

高官車震人妻祕書！9分49秒偷情鹹濕對話曝光　一通電話瞬間安靜

台灣設計展新竹市登場　林智堅訪嘉義文創園區、林聰明砂鍋魚頭

廖國棟長時間「極其多次施壓經部」！蘇震清涉嫌偽造證據全收押

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟

與公婆、先生爭吵　女離家海邊啜泣警送返家

新北三重三民全齡公園啟用

壽山巖遶境出發　鄭文燦、邱奕勝扶轎　　

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

360度環覽峽谷　太魯閣山月吊橋12日啟用

雲林華山「六寶盒」野餐饗宴　遊古坑正是時候 

登山客導航登山迷路　潮警消搜救靠大聲公找到人

置換雙側全人工髖關節　揮別僵直性脊椎炎

為證明愛情嘉義男汽油淋身點菸自焚

台中詭路一夜撞4車　設計曝光

搭高鐵台鐵環島去　有機會入住文創旅店

汽車電影院青埔登場　看電影新體驗

更多熱門

相關新聞

動作像竹竿！他一坐下脊椎爆痛…下秒送急診

動作像竹竿！他一坐下脊椎爆痛…下秒送急診

肌腱和韌帶若反覆發炎易導致鈣化，恐使脊椎失去柔軟度變得僵硬，最後罹患「竹竿病」！一名47歲的翁姓廚師罹患僵直性脊椎炎有20餘年，期間都是藉由運動和止痛藥物來治療。直到3年前開始腰部和髖關節的疼痛感越來越嚴重，活動僵硬像個機器人一樣。尤其今年雙側髖關節已經完全失去活動能力，連像一般正常人坐著都沒有辦法，立即送醫治療。

輕忽定期回診　30歲男子因僵直性脊椎炎寸步難行

輕忽定期回診　30歲男子因僵直性脊椎炎寸步難行

役男花16萬找「僵直性脊椎炎患者」代打體檢　提前退伍

役男花16萬找「僵直性脊椎炎患者」代打體檢　提前退伍

找槍手體檢免役少當8個月兵　法官判半年

找槍手體檢免役少當8個月兵　法官判半年

下背痛錯當摔傷　老翁脊椎沾黏如竹竿

下背痛錯當摔傷　老翁脊椎沾黏如竹竿

關鍵字：

雙側全人工髖關節置換手術僵直性脊椎炎關節重建科黃贊文

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

多位名人陸續過世　命理專家曝下半年運勢

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面